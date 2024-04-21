百姓脫困 財經改「閣」首務

新內閣名單陸續公布，由產學界尋找優秀人才擔任部會新首長，實讓人耳目一新並甚值期待。尤以與國民生計攸關的財經金首長，其未來的角色扮演及施政實績，更將影響國家經貿發展、企業布局及全民福祉。其中金管會新任主委彭金隆、國科會主委吳誠文等兼具產官學經歷，頗受各界好評。而照顧企業全民生計重責者，則落在新任經長郭智輝肩上，以其優秀企業經營背景，未來應可更貼近企業、員工需求，助業者解決問題、開拓市場、提升績效並照顧傳統企業員工。

然而，新閣員由產學界踏入官場，仍有諸多文官職場文化及道德面向需加以適應或進行改革。以現階段企業高喊缺水缺電、百姓面臨薪資所得倒退、電價高漲的缺錢苦海為例，官員卻都說沒缺水、沒缺電、人民很幸福，顯示部分文官與社會認知差距甚大。

媒體報導，準經長郭智輝已針對缺電、缺水問題與企業溝通及密集拜訪企業，期望滿足業者需求，上任後會有完整的報告；經濟部則回應已公布到二○二九年的用電供需規畫方向。這不禁讓百姓看得迷糊：現任文官不是已為解決缺水電問題做了報告，新經長上任後還要再出一套報告？是否凸顯新舊官員對水電策略看法不一？倘新經長有新想法，則同一批文官幕僚即需立即更換大腦與否定早先立場。這就是一個文官職場文化及道德的縮影，值得新閣員事先了解與適應。

至於台電長期鉅額虧損，對於企業經營者、民眾而言，應是期盼改善之痛點。文官文化與企業求生經營目標天差地遠，亦需新閣員運用智慧加以調和解決。舉例來說，台電總經理於昨日才因近期供電不穩議題請辭，台電總經理請辭事件，凸顯政府必須再次全面檢視未來用電結構、電力配置、深化產業溝通、了解企業需求等整體電力政策議題的重要性，宜由新閣員與各界認真看待。

另外，除面對經貿政策方向盤點改善，以帶領百姓脫離缺水缺電缺錢苦海外，政府宜同步精確落實「官好則民好」的部會內控機制。民間企業多以建立「幸福企業」為重，倘部會閣員亦能將此企業精神帶入並建構幸福部會，則藉由提升文官道德、提升愛民之行政效率，將可兼收利國福民之政績！此亦應是全民所樂見的新閣新目標。

由瑞士洛桑管理學院曾發布「世界人才排名」報告，我國排名居第廿位，已連二年退步。此報告均僅著重「才」能評估而忽略「德」能養成，致有職場霸凌、性騷、包庇、吃案、不敢說真話等因權力不平等所造成欺凌、人才不幸福、離職等現象。此議題應可交付部會內之次長級官員負責落實：深入了解同仁離職原因作為政策修正參考、強化內部職員道德教化，將道德內化為機關文化，則自主道德可引導職場自律行為；且應積極照顧文官權益、落實完善安全且可信賴職場文化。如此始能發揮「官好則民好」的政績效能極大化，實值新閣員重視並讓全國國民期待。