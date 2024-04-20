年改必考題 新勞長怎突破

隨著新內閣人事包括勞動部長在內陸續就位，年金改革議題也將浮上檯面。理由在於根據精算報告，勞保基金將於賴清德總統任期前後歸零，之後每年高達五、六千億且持續攀升至兆的支出，可預見其將面對的必考題是：「勞保年金要怎麼改？」除了勞保，立院日前表決軍公教年金停止所得替代率遞減案，引發執政黨與在野黨激烈交鋒，凸顯年金改革必須全盤處理，而過多的政治算計，本身就是問題。若要避免重蹈蔡英文總統第二任任期一事無成的覆轍，必須有突破性思維。

二○一八年上路的軍公教年改，曾引發反彈抗議，至今仍是相關族群難以抹滅的痛。對此在野黨提案修法停砍給付，並在立院院會復議表決通過後交付委員會審查，自應說明此案對基金的整體財務影響。但執政黨立委於第一時間扣上「反改革」、「世代剝奪」的帽子，則難以讓人信服。若說軍公教年改是執政黨為維持基金穩建運作的政績，那麼何以攸關千萬勞工的勞保，卻在其完全執政的八年文風不動？要說是誰造成不同行業別、世代間的對立，絕對少不了執政黨的分。

二○二○年八月，時任勞動部長許銘春曾表示，將於當年年底提出勞保年金改革草案，方向包括調整年資給付率、提高勞保費率速度，拉長平均投保薪資採計期間、以及提高政府每年撥補等，期盼可以延長勞保十到廿年的財務狀況，所以一定會溯及既往，「否則對年輕人不公平。」

此政策宣示卻在不明原因下喊卡，勞動部只不斷覆誦勞保是國家辦的社會保險，政府負最後支付責任，請大家放心。即使明知潛藏負債已高達十二兆，竟仍宣稱撥補也是改革，然而用當代納稅人去填補退休世代的老年給付，正是赤裸裸的世代不公。

勞動年金給付實施十五年來改革呼籲不斷，卻一次次在政黨各有盤算下，除了互噴政治口水，也只是讓基金財務惡化有如失速列車，直直朝破產衝去。加上人口結構（少子女化、高齡化）變遷衝擊，現行勞保制度已註定自我崩潰，不可能以現狀維持遑論永續發展，軍公教年金亦然。由工作世代支付退休世代的社會保險模式，如今已難維持運作，應慎重思考是否應朝向統整現有各（軍、公、教、勞、農、國）社會保險，以稅收建立一個跨職業別的基礎年金制度。

面對公共年金政策，必須透過全民、不同黨派與社會力量，集體面對、積極對話、尋求共識，找出得以永續的解決方案。參考瑞典於一九九○年代的年改經驗，之所以能順利轉型的關鍵之一，在於國會成立跨黨派「公共年金改革委員會」，藉由各黨派的參與，摒棄民粹式語言與主張，納入專家學者聚焦政策規畫，更重要的是，為打造可永續發展的公共年金制度，共同承擔改革責任，大家一起下水取代互相扯後腿。

賴清德於競選期間，面對勞保改革相關議題，明確表示不會考量選舉問題，對的事情有道德勇氣去進行，當選後一定會解決勞工退休金問題。這種態度確實符合其人設，加以勞保基金存量只剩四年，主客觀因素皆讓人難想像，年改議題要繼續推拖下去。