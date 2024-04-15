賴清德不妨邀習近平來台喝珍奶

馬習二會日前成功圓滿落幕，證明北京也希望降低兩岸的「仇恨」循環，究竟「武統」是最後不得已的選項。在兩岸都希望和平的此刻，賴清德準總統不妨邀請習近平主席來台灣喝杯珍珠奶茶，延續馬英九前總統的努力。

此次訪陸行，大陸人民看到馬英九的興奮溢於言表，是假裝不來的。馬總統數十年來，對大陸同胞福祉的關心，對民主改革甚至國家統一的期待，已在他們的心中累積出情感，這是兩岸和平最重要的資產。

馬總統訪陸成功，戰爭的氛圍降低了，連過往逢中必反的民進黨，都要審慎拿捏酸馬英九的尺度。民進黨呼籲北京直接跟「台灣執政黨」對話，這不是壞事，問題在於，民進黨希望、能夠在什麼樣的基礎上，和北京對話？主張「台灣獨立」的執政黨有這種籌碼嗎？

或許現在要求民進黨接受九二共識，是有點強人所難，這次習近平也做出了讓步，以「中華民族」貫穿馬習會的講話，用兩岸民族、歷史、文化的淵源，取代政治上的「中國」意涵。如果這樣的善意都得不到民進黨的「務實」回應，又談何降低仇恨、增加交流？

去年九月民進黨總統「參選人」賴清德先生曾說「想和習近平共進晚餐」、「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶」，顯然賴參選人也想化解兩岸的對抗形勢。一九七二年美國總統尼克森訪陸，一舉扭轉陸美關係（甚至國際政治局勢），現在馬英九前總統可以訪陸，為什麼習近平主席不能訪台呢？

習近平訪台，乍聽之下是異想天開，畢竟賴清德是「務實台獨工作者」，民進黨全黨上下又把「抗中」當成膝反射動作（再加上來台的維安問題），從目前的氛圍來看，習近平照理沒有接受邀請訪台的道理（當時，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對「共進晚餐」即回應：「作為務實台獨工作者，還是務實一些好」）。如今，賴清德已經驚險過關成為中華民國的總統當選人。眼看五二○就要就職，賴準總統或許真的可以「務實」的斟酙如何落實「和習近平共進晚餐」的想法！

習近平會不會接受是一個特大挑戰，但習先生不會接受，不代表賴總統不能邀請，「邀請」本身也是「務實」並重要的「善意」。再者，即便習近平本人婉拒訪台，還是可能由部屬代表（例如國台辦主任）等，這也有重要的象徵意義。而又有誰知道，習主席不想做此一歷史上的突破，來關懷他心中的「台灣同胞」？

總之，是要延續馬總統的努力，還是要繼續破壞兩岸的和解，就在賴清德準總統的一念之間。不必諱言，北京對台灣的目標是「和平統一」，但和平統一就是要得到台灣同胞的同意，民進黨卻是千方百計干擾台灣人民有「統一」的選項；顯現在兩岸政策上的矛盾是，把會讓台灣人民對大陸產生好感的一切想法或行為，都視為「統戰」，那麼「統戰」與「交流」就難以區分了。

既然人民有選擇統一的權力，北京就應該要有說服台灣同胞的機會，而台灣人民也有接觸統一正反資訊的權利，這才是真正的民主。「民主」寫在「民主進步黨」的黨名裡，但是執政之後，民進黨認為自己比人民更正確的家長心態，不時流露出來。大部分的獨裁者，都會辯解自己牴觸民意的作為是「為人民好」，但民主就是執政者只能去說服民意，而不能夠凌駕民意。

期待賴準總統能夠以「務實行動」擦亮「民主進步黨」的金字招牌！