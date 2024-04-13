恢復「台灣人也是中國人」認知

馬英九前總統第二次訪問大陸，筆者認為最大的成就，就是重新喚起台灣人民恢復自己也是中國人的歷史認知，回到兩岸同屬中華民族、炎黃子孫的歷史真實。

從一九四五年光復以後，政府就努力推動「台灣人就是中國人」的重要民族文化認同工作。為恢復被日本殖民帝國五十年統治與「皇民化」政策誤導的思想餘毒，經過五十年大力復原，台灣人已逐漸回歸認同自己祖先大多來自大陸，無論閩南、客家，都能接受這個永難改變的歷史記憶與事實。那時，幾乎無人否認或挑戰自己是「台灣人，也是中國人」的說法。

李登輝總統時期為了進行台灣政治全面本土化，不惜以「中華民國在台灣」的混淆違憲說法，在民族、國家認同及文化認知上，挑戰台灣人民的共識基礎，企圖改變人民的思想，大膽向台獨邁出重要一步。

可惜當時國民黨內的大老諸公，只妄圖保有官位，鮮少有人敢質疑與反對李登輝罔顧事實的模糊說法，乃至積非成是，「台灣人不是中國人」的說法開始萌芽，在官場拍馬屁文化推波助瀾下一發不可收拾，台灣人民進入思想認知錯亂的迷糊階段，國民黨難辭其咎。

到公元兩千年，台灣迎來第一次政權轉移。為追求台獨的理想，陳水扁政權更提出「台灣中國，一邊一國」，台灣進入「台灣人不是中國人」的政治正確期。從此以後，已很難再聽到政治人物敢承認自己是「台灣人也是中國人」，怕會失去選票，而刻意迴避應該說明白講清楚的歷史真理。

甚至在馬執政期間，對李開始、扁發揚光大的「去中國化」文化台獨，也未能撥亂反正，台灣更加沉淪。

即以二○一四年參選台北市長的柯文哲為例，他曾認為「自己在政治上是台灣人，文化上是中國人」，筆者因而決定支持他。不過後來柯再也沒有做過相同的表態。可見政治人物都視「台灣人也是中國人」有如政治毒藥，使台灣人與中國人的距離日益增長，儼然成為截然不同的兩個民族與族群，這就是今日台灣的可悲。

猶有甚者，蔡英文繼任總統後，竟異想天開要前往太平洋諸島國認親，如此荒誕不經的做法的確是侮辱了全體台灣人民。

馬總統的大陸訪問行程，無論是在黃帝陵祭祖，還是在黃花崗七十二烈士陵園的談話，以及在長城上高唱「長城謠」，處處激動著台灣人民心中深埋的民族血脈。這是台灣人民再度奮起發揚「我是台灣人，更是中國人」的時機，不可等閒視之，有為者當若是也！