韓選民懲罰拒溝通的總統 台灣呢？

韓國第廿二屆國會議員選舉落幕，執政黨國民力量黨慘敗。韓國選民在一場審判尹錫悅抑或反對黨的激烈二擇一選戰中，決然選擇了在野的共同民主黨，立即牽動黨政人事大搬風，執政還剩下三年的尹錫悅今後將面臨更多艱難。

選後，尹錫悅率先對選舉結果表達願意虛心接受民意，即行著手刷新國政，面對新局；緊接著，國務總理韓悳洙、總統辦公室秘書室長李官燮及國民力量黨非常對策委員長韓東勳也分別請辭。

兩年前，尹錫悅結束廿七年檢察官生涯後毅然從政，一夕之間代表國民力量黨競選總統成功，可以說政治經歷雖不多，但一帆風順，期間也沒經過大風大浪，屬於人生勝利組。

這次執政國民力量黨慘敗的原因很多。大家指責最多的一項，應是韓國選民對尹錫悅的傲慢與不溝通給予嚴厲審判，而不是施政腐敗，更不是共同民主黨表現多好。追根究柢就是尹錫悅的個性使然。

就以兩個例子來說。共同民主黨代表李在明要求面談八次均遭拒絕，其理由居然是認定李在明為嫌犯，正在接受司法調查和審判中。卻忘了李在明同時是國會第一大黨的代表身分，因此，導致朝野始終無法協治。

醫療糾紛拖了三個月至今沒有妥協，讓病患與家屬痛苦不堪。尹錫悅做了廿七年來歷任政府都不敢動的事，他要各醫學院增加招生名額，總計二千人。醫學系教授和各醫院醫生則希望改為逐年增加，但尹錫悅不接受。

這兩年來，尹錫悅施政飽嚐國會「朝小野大」的痛苦滋味，此次國會選舉結果，共同民主黨的反對和杯葛力道恐怕會加倍，國會各委員會召集人將由共同民主黨掌控，甚至設立特偵組調查尹錫悅夫人接受名牌皮包案件等。執政黨唯一能獲得安慰的，是阻止共同民主黨在國會三百席中獨占二百席，若此，在野不僅可自行修憲，也可彈劾尹錫悅提早下台。

敗選的後遺症餘波盪漾，這絕對是對尹錫悅的一場惡夢。看來，尹錫悅要從改變自己開始，放低姿態，讓朝野握手言歡，以及內閣和總統辦公室幕僚不要局限在檢察官同事，尹錫悅才能度過向後三年的難關，得以施政順暢。

真巧，此時國人看到台灣新總統賴清德日前發布了新內閣行政院長為卓榮泰，近日也陸續確認一些部會首長名單，準備五月廿日上任。但說實話，大多是自己圈內人，與廣納各界人才和適才適所的期待距離頗大，這點頗與尹錫悅用人哲學大同小異。

尤其，這次韓國選後的國會結構與台灣立法院「朝小野大」的情況類似，互有借鏡之處。賴清德的台獨堅持，適時於就職演講中表達放棄，或可能打開兩岸重啟對話，進而在總統府隨時邀集國民黨和民眾黨針對國政集思廣益，尋求合作；甚至擴大總統府記者室，總統上下班時可到記者室與記者喝咖啡聊一聊，等於是與人民進行溝通。

尹錫悅的三年和賴清德的四年站在同一起跑點，國人都會比較和區分優劣。