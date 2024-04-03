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賴延續蔡路線 看不到兩岸契機

聯合報／ 陳林生／廣編文案（高雄市）
總統當選人賴清德。本報系資料照
總統當選人賴清德。本報系資料照

賴清德副總統日前參加活動時表示：戰爭沒有贏家，和平無價，會秉持這樣的理念，繼續在蔡總統建立的路線上，維持兩岸和平。聽起來四平八穩，卻又覺得空洞無新意，且不見明確方針。

戰端一起必定生靈塗炭，雙方都要付出龐大代價。然而戰爭從來就不曾消失，難道古今中外歷朝歷代，都不懂得戰爭沒有贏家的道理？非也！因為在國家族群生死存亡的關鍵時刻，權衡所有的利害得失，或許戰爭就成了必要或唯一選項。

蔡總統執政八年，兩岸關係為近四十年來最不安定的時刻。賴清德期望在蔡總統建立的路線上，維持兩岸和平，豈不是緣木求魚，也必然徒勞無功。

賴清德當認真檢視蔡總統兩岸政策的缺失，有幅度的改弦易轍，方能重啟兩岸和平新契機。

兩岸政策 戰爭 賴清德

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