馬路線促和 賴路線引戰

前總統馬英九在兩岸兵凶戰危之際，再次受邀訪問大陸並將於明天出發。對照馬訪陸帶動兩岸和平「示範效應」，更凸顯蔡賴不承認「九二共識」，反提高台灣安全風險係數。

賴清德主張「務實台獨」，雖稱兩岸路線將「蔡規賴随」；然蔡英文主張「維持現狀」，呼籲「有意義對話」、「建設性對話」，尚難維持兩岸和平穩定關係架構，更遑論賴宣稱「一中原則帶來戰爭」、「台灣不是中國的一部分」、默認「台灣人不是中國人」，更難化解敵對及僵局。

馬英九再次登陸，有其政治意涵與影響，不僅建構兩岸人民親善關係、加強兩岸年輕人互動，某種程度上緩解兩岸緊張並促進雙方溝通，帶來和平互動的示範效應；同時對賴兩岸政策及立場，產生某種程度擠壓、衝擊效應。

首先，凸顯台灣內部廣大民意渴望對話協商，及兩岸交流、合作及和平發展。民進黨不接受「九二共識」，兩岸難啟對話協商，既無「蔡習會」也無兩岸兩會交流合作及對話。六成選民或支持「兩岸一家親」及「九二共識」，四成則持「維持現狀」。

這對台灣民眾及政黨產生「示範效應」，當認同「兩岸一家親」、「九二共識」時，兩岸可展開大交流、大發展、大合作，「九二共識」成為兩岸所追求「和平共識」時大陸與台灣任何政黨交往的政治基礎，不因政黨輪替而改變。

其次，促進青年交流建構兩岸民族親善認同關係，形塑命運共同體意識。馬帶領年輕學子參與黃帝祭拜典禮及至各大學座談、演講，體現慎終追遠民族精神及兩岸具共同血緣、文化、歷史關係；也提供兩岸青年交流機會及平台，促進認識建立友誼發展未來。

這將為兩岸氛圍帶來一股暖流，不僅不畏民進黨標籤化，給予藍白政治人物訪問大陸做出「榜樣」，利於促進國共、民（眾）共政黨交流。同時，增進台灣民眾的中國認同及中華國族主義建構；強化中間、年輕及經濟選民，對藍營「九二共識」、「和平保台」兩岸路線及「友美和中」國際戰略支持，促進兩岸雙向溝通、交流及合作。

最後，對賴激進兩岸路線產生一定程度掣肘作用。馬訪陸印證民進黨兩岸政策在不承認「九二共識」下，缺乏可治理性，甚至陷入危機。這對賴或產生一定程度結構性制約；但仍未產生政策翻轉或斷裂。

賴兩岸論述及路線選擇，應在「上限」與「下限」間，不會呈現最激進與最溫和論述。就職演說應不會以激進方式展現，如倡議「務實台獨」、「台灣不是中國一部分」、「兩岸關係是國際關係」、「台灣人不是中國人」；也應不會出現最溫和的「親中愛台」、兩岸同屬中華民族、兩岸一家人。可能會是：維持現狀、沒有統獨公投及變更國號必要、提出中華民國台灣。

當前台灣社會正陷入兩條路徑選擇困境，「疑賴論」與「信賴論」悖離，「信習論」及「疑美論」較勁，「倚美論」、「強國棋子說」交纏；「聯美抗中」失衡戰略及「友美和中」戰略競爭。從歷史實踐經驗顯示，選擇馬英九即意謂兩岸通向和平發展，選擇蔡英文則是帶來兩岸關係全面性倒退，選擇賴清德可能帶來戰爭而非和平、急獨也恐招來急統。