國安會前秘書長丁渝洲十六日在民意論壇撰文提到，兩岸若不幸發生戰爭，國防部應負責作戰指導，而國安會應協助總統做出最明智的終戰指導。廿四日又受訪表示，兩岸萬一發生戰事，無論勝負，總統和國安團隊應有「終戰指導」，在國家損失最少、人民傷害最低的情況下結束戰爭。

前參謀總長李喜明持不同意見，主張弱國沒有「終戰指導」，成功抵抗與存活是唯一目標，在敵人未放棄侵略前討論「終戰指導」，易被理解為另一種形式的投降計畫。丁則補充明言，「終戰指導」議題很敏感，不宜公開討論，但總統與國安團隊一定要有所準備，若將之視為投降主義而不做準備，才是最不負責任。可謂金玉良言，令人起敬。

李的主張有其一部分道理，但前提是對方是有「不共戴天之仇」的敵人。如果看馬政府時期，兩百萬台人在陸經商、就業、就學或旅遊，每年遊台陸客以百萬計，兩岸經貿熱絡，交流頻繁而友善，沒有反目成仇之理；而蔡政府意識形態掛帥，逢中必反，使兩岸關係急轉直下，因此立論如果前提有疏漏，由於強弱懸殊，驅全民打不對稱戰爭，是極不負責任的夸夸之言。

台灣被外媒稱為「世界最危險的地方」。由於兩岸間超過六十五年無戰事，島內幾乎沒有人感受到大戰在即。也許是天佑台灣，俄烏戰爭與以哈戰爭相繼發生，讓六十幾年與戰爭絕緣的台灣人民，透過媒體深切體會到現代戰爭的殘酷，傷亡慘重，一片斷壁殘垣，滿目瘡痍，歷歷在目，應該認真開始「居安思危」。

美國近年來一再敦促台灣在兩岸戰事中採取不對稱戰略，認清以往拒敵於海灘外的思維已不可能，要讓台灣在解放軍登陸後，全體軍民發動城鎮戰、山地戰，以嚇阻中共攻台，並拖延時間，等待並不可靠的「美軍來救台灣」。丁渝洲直言：「台海一旦爆發戰爭，台灣處境恐比烏克蘭更嚴重，國軍雖應充分準備城鎮戰，但該不該進行？」

另一國安會前秘書長蘇起在新書《美中對抗下的台灣選擇》中，即明言此一戰略的盲點，是假設台灣人民會像烏克蘭人民一樣奮勇抗敵，戰至一兵一卒。現實則是，國人習於趨吉避凶，很少人願意棄身家性命，與政客「炮製的敵人」拚戰到底。民進黨政府高唱「備戰才能避戰」，各種言行事實上不啻引戰，後果應為政客承受，而不應由全民埋單。

教宗方濟各不久前就俄烏戰爭表示：「審時度勢，考慮到民眾，有勇氣舉起白旗談判的一方，才是強大的一方」、「談判從來都不只是投降，而是一種避免把國家引向自我毀滅的勇氣」。兩岸同文同種，並沒有不可化解的深仇大怨，大可不必做美國的小弟窮攪和。「小事大以智，可以保國」，今古皆有明訓，不可不察。