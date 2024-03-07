處理金廈翻船 應知2故事

二月十四日發生金廈翻船致死事件後，迄今兩岸經十五次協商談判始終未達協議，顯然陷入僵局，雙方似乎都不急於早日解決，應是各有謀畫。

我方理虧在說詞反覆，又未密錄自保，讓人懷疑另有文章；根據海巡署三月四日在立法院的說詞：「當時違法船舶右滿舵高速大轉彎，兩分鐘內速度由零節加速到四十節，又因平底船舶特性加上配重不良，導致右傾翻覆。陸船除了船左舷有明顯撞擊點，其他船身並無破洞或凹陷；而且根據海巡調查報告，我方船隻沒有破損，相關雷達航跡和影像已交檢調，所有雷達可看到雙方目標的航向、航速，都非常清楚，一切留給檢調說明。」在兩岸緊張情勢急遽升高之際，若我方掌握有力證據，不立即出示以排除各方疑慮，而訴諸曠日持久的法律解決，有兩個可能原因，一是證據仍然不足，無法釐清真相，另外則是不想讓事件落幕。

不想讓事件翻頁的原因，可推測民進黨與中共溝通管道本已中斷，又值各方咸認未來將使兩岸關係更趨緊繃的賴清德即將上任，同時認定中共並未準備於十一月美國大選揭曉前進犯台灣，在金門海域讓中共海巡、海警船隻「侵門踏戶」，損失不大，而仍可以雙方艦艇對峙喊話驅離的「精神勝利法」，內宣有力「抗中保台」，藉此試探對方底線，同時也可了解美方支持的力度。

在中共方面，已聲明根本不存在所謂「禁止、限制水域」，在金馬地區動作頻頻，看準兩岸船隻噸位與數量差距懸殊，對其艦艇越界「莫可奈何」，不時到我方海域逛逛，如入無人之境，作為演訓的一部分：即使與我方艦艇互相喊話驅離無妨，至少贏了裡子，看看台灣以及美國如何反應，穩賺不賠，何須立求解決。

然而雖然雙方各有盤算，由於大小懸殊，台灣尤須謹慎。國安會前秘書長蘇起在《美中對抗下的台灣選擇》新書中，講述了兩個故事，都與目前兩岸情勢息息相關，值得大家思考。

一個是作家海明威在《太陽照常升起》小說中的一段著名對話，朋友問主角之一的麥克「你是怎麼破產的？」麥克答「慢慢地，然後突然地」。美中全面對抗下，台灣情勢相當險峻，但因幾十年來均遠離戰爭，大多數人都「居危思安」，像「溫水煮青蛙」，中共船隻目前在金馬我方畫定的海域活動，以後擴展到澎湖甚至台灣本島，而台灣束手無策的話，難保不再節節進逼，突然大舉進犯。台灣將如何因應，必須未雨綢繆。

另一個故事，則是雅典歷史學家修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》中的精彩對話，史稱「米利恩對話」。海上霸權雅典用軍艦包圍愛琴島小島米諾斯並遣使勸降。米諾斯統治者反覆用各種政治與道德理由企圖說服雅典來使接受該島在雅典與斯巴達之間的中立地位，同樣雄辯滔滔的雅典使者最後用一句名言總結在國際中政治中「強者可以任性，弱者只有忍受」。雅典最後不但滅了米諾斯，還盡屠城中男性，擄走所有婦孺。他們的宮中對話後來成為國際關係學的經典。

對台灣來說，即使處理此次事件自認站在理的一方，但海巡不遵循標準程序與影像紀錄，又遲遲不拿出或拿不出有力證據，只想在人命關天的談判上得分，讓人感嘆「書面道歉」有那麼困難嗎？與強者對峙，讓事件拖久鬧大，惡意螺旋持續上升，將對台灣極為不利。