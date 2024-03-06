膚色論傷台印 認知戰醜化民意

大選前便引起爭議的台印勞工備忘錄，上月中以視訊方式簽署，但有關引進印度移工的相關爭議並未落幕。主管單位日前接受採訪時，宣稱是基於「膚色」等考量而選定引進區域，引發印方不滿，連執政黨立委也加以抨擊。外交部旋在昨日澄清，稱「近日政府單位在國內社會溝通上有未盡妥適說法，導致國內社會、印度友人或國際上皆有所批評的情形，對此政府表達誠摯歉意，也會虛心檢討改進。」事實上，有關單位在處理本案時，確有許多值得商榷之處。如果不能謹慎以對，不僅傷害台印關係，也影響新政府推動新南向政策的信譽。

首先是缺乏有效的社會溝通。以簽署條約為例，雙方此次是用視訊方式簽署，其實並不尋常。因為，現在並非疫情影響或者交通中斷，只要幾小時便可以從台灣飛到印度。除非有時間壓力或特殊考量，否則通常還是會以實體方式進行簽約，畢竟是美事一件。但勞動部長在受訪中提到，即便簽署協議後，雙方也要召開工作會議討論內容，距離實際引進的時間，「至少沒有一年，也要半載」。如果是這樣，又何必急著省幾個小時的飛航時間，要用視訊方式簽署呢？官方並未對外說明其「苦衷」，便易引起不必要猜測。因為移工仲介利潤很大，難免有人會臆測，是否要趕在新政府成立前將利益分配給特定對象。

其次，政府一直將民眾的擔憂跟認知戰混為一談。政府需要判別那些是民眾心聲？那些是惡意認知戰？事實上，在公共政策平台上，有關「立即暫緩或廢除台印移工合作備忘錄，重新審視引入印度移工之必要性及對社會的潛在風險」的提案，已在二月廿五日連署通過，顯示部分社會人士對於引進印度移工仍有疑慮。換言之，社會對此仍缺乏共識。主管單位日前已召開專家諮商會議蒐集意見，但就邀請對象來看，應該更多元，才能察納雅言，而非將關切都醜化成認知作戰。

第三，正本清源之道是要強化對印度的認識。由於缺乏密切往來，台灣社會對印度的印象大多是建構在片段的新聞資訊或網路訊息。以主管官員提出的「膚色論」，相信絕非刻意種族歧視，但已觸動印度社會的敏感性。「基督教徒優先」的論點，也會激怒印度教民族主義情緒。主管官員尚且如此，一般民眾難免也會有錯誤認知。因此，台灣社會應該學到一課，藉此好好認識印度。台灣現在沒有任何一個大學系所有印度研究系所，新政府的新南向政策中應該認真考慮其必要性。中斷多時的直航也應盡早恢復，才能有助人員交流跟認識。

簽署台印勞動協議是近期台印關係最重大的里程碑，有著許多外交人員的折衝和努力。但在缺乏有效的社會溝通下，很可能會讓本案名存實亡，甚至傷害台印友誼。政府單位不能把「大內宣」當成「溝通」，也不應把民眾的擔憂貼上認知戰的標籤，誠懇面對質疑，才能獲取社會支持，落實這項合作案。