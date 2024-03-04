沒金門事件中共戰略邏輯：收台灣主權留下治權

「二一四金門事件」是海巡署在金門海域執行登檢及驅離任務時，兩船追逐期間發生碰撞造成二人死亡。中共要求調查事實、公布真相、有無過當執行驅離、釐清是否有過失致人於死的犯意。由於海巡艇標準配備是手持式攝錄影機及密錄器，但此次重大事件卻完全沒有錄影畫面，海巡人員沒有任何證據可以自保，只能自說自話，疑點重重又解釋不清，而在法律面前落居下風。

近年大陸經濟崛起，在金廈水域走私行為已大幅減少，但越界捕魚、抽砂、遊船觀光則變得常見。由於對大陸漁船進入金門水域捕魚，兩岸認知不同：台灣政府禁止大陸漁船在此水域捕魚，廈門漁民則將十八羅漢海域及金廈水道視為傳統漁場，因此齟齬偶爾發生，但相互有地緣之親及商業之利，倒也相安無事。

金門與廈門最近距離僅約二公里，由於兩岸軍事長期對峙，地理位置變得相當敏感。中共目前已強調金廈海域不存在所謂「禁限制水域」，意在明確否定台灣在此水域的管轄權，並利用此事件進一步主張在其他外島及台灣海域的執法權，進一步沒收台灣的海域主權，落實中共對台海的法律主張。此等將台灣海域改變成中共內水、領海、專屬經濟海域，並進行常態化海上巡航，會大量壓縮台灣海域管轄權的範圍。

再者，中共將來會將金廈水域的執法模式，複製到同屬中華民國的馬祖水域、東引水域、烏坵水域，甚至東沙島、太平島、澎湖群島都有可能，逐步吞併台灣的執法權、沒收主權，使台灣的主權空間壓縮到臨接區，這是可以預見的。

近年中共擴軍迅速，不僅海軍艦艇接連下水成軍、加入作戰序列，其海警的數量及噸位亦不可忽視，超過三千噸級的就有四十六艘，其中兩艘是萬噸海警船；我國海巡署僅三艘是三千噸級，數量、噸位都相差懸殊。而且這些外島、離島距離大陸甚近，中共有地利之便，且中共尚可派遣大量的海監船、漁政船輪流執法，甚至可透過海上民兵納編漁船向台灣施壓，進行聯合執法或搜救演習，進一步落實執法權。經由日積月累的「量變」，並向台灣海域迫近執法，造成中共完全掌握海域主權的「質變」，不難看出中共收割台灣主權的戰略邏輯。

另者，中共戰機頻頻飛越中線於台灣傳統空域活動，每年高達一千七百餘架次，並以戰機、無人機、輔助戰機交相搭配運用，甚至大量施放探空氣球飛越台灣，民眾也逐漸習以為常，就是逐步沒收台灣空權。中共軍艦亦常態保持四至六艘在台海周邊實施戰備警巡，逐步沒收台灣海權，再加上中共M503航線的航權東擴、抹去海峽中線。統整之後不難看出，中共就是要將台灣的海域執法權、航權、海權、空權全部沒收，再加上在國際上積極挖空台灣邦交國，就是要完全吃掉台灣主權，只留下治權給台灣。

凡此種種，已不難看出中共的戰略算盤，就是利用此次「金門事件」進一步全面收割台灣主權，吾可不慎乎？