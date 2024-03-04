聽新聞
test
0:00 / 0:00

幸好大巨蛋完工了

聯合報／ 王錫璋／文字工作者（台北市）

三月二日台北下雨不斷，又濕又冷。如果照以前，日本讀賣巨人隊來台灣的交流熱身賽，恐怕又得延賽了！但對行程繁忙的巨人隊而言，也可能就取消這一場了；球迷掃興，退票作業麻煩，都是主辦單位難以承擔之重。

幸好大巨蛋完工了，且經過去年亞錦賽的測試，前天兄弟隊和巨人隊的交流熱身賽，又創下幾乎全場滿座三七八九○人、我國棒球史上單場最多觀眾的紀錄。

大巨蛋一路走來辛苦，從郝柏村當行政院長時代答應給民眾一個室內球場，到現在已經卅多年了；郝龍斌台北市長任內開始興建，本以為二○一六年可成為世大運開幕式主場地和棒球場了，沒想到柯文哲一上任就以「五大弊案」視之，還勒令大巨蛋停工。大巨蛋又虛耗八年光陰，柯文哲所謂弊案也查不出什麼弊端，反讓繼任的蔣萬安收拾殘局，搶到大巨蛋終於完工的光彩。

大巨蛋的完工，是給嘴砲型政客人物如柯文哲等的一個教訓；但放眼未來，如何讓棒球賽常態舉行，民眾買票不用那麼困難，才是觀眾希望的。同時，大巨蛋幾場測試比賽已通過交通的考驗，市府可望配合周邊松菸誠品廿四小時書店的開幕，創造體育結合文創的第二個東區商圈熱點，這才是大巨蛋完工的最好效應。

大巨蛋 柯文哲 讀賣巨人

延伸閱讀

柯文哲拋N+1提名…她分析：恐成民眾黨連任議員殲滅計畫

預告2028三腳督？他驚爆柯文哲3聲明藏玄機：朱立倫要好好搞

柯文哲喊「勇敢提名N+1」備戰地方 江和樹開砲：藍綠不是塑膠

小草咖啡廳違政黨法？柯文哲：支持者經營 只是借場地

相關新聞

科技．人文聯合講座／艾司摩爾如何有價值百億的產品？

艾司摩爾（ＡＳＭＬ）是一家荷蘭公司，他們所生產的最高級曝光機賣價三億五千萬美元，合台幣是一百億左右，實在令人吃驚也佩服。...

教室暴力 歸咎障礙、家長帶回了結？

社群及媒體近日流傳一段台北市某高中學生在數學課堂上辱罵老師，並對老師吐口水、比中指、鎖喉毆打的影片。瀏覽網路上民眾的回應...

沒金門事件中共戰略邏輯：收台灣主權留下治權

「二一四金門事件」是海巡署在金門海域執行登檢及驅離任務時，兩船追逐期間發生碰撞造成二人死亡。中共要求調查事實、公布真相、...

新聞自由無罪 美國不能恩將仇報

記者揭露政府軍情暴政的自由與責任，是否得到弘揚，或是遭到壓制，近日可能就要揭曉。

開挖災害頻傳 什麼環節出問題

近期建築工程災害頻傳，如基泰大直案、北市慶城街工地下陷，及近日連續壁破洞造成房屋傾斜的三重建案等。很多人心中疑問到底是真...

幸好大巨蛋完工了

三月二日台北下雨不斷，又濕又冷。如果照以前，日本讀賣巨人隊來台灣的交流熱身賽，恐怕又得延賽了！但對行程繁忙的巨人隊而言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。