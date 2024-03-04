三月二日台北下雨不斷，又濕又冷。如果照以前，日本讀賣巨人隊來台灣的交流熱身賽，恐怕又得延賽了！但對行程繁忙的巨人隊而言，也可能就取消這一場了；球迷掃興，退票作業麻煩，都是主辦單位難以承擔之重。

幸好大巨蛋完工了，且經過去年亞錦賽的測試，前天兄弟隊和巨人隊的交流熱身賽，又創下幾乎全場滿座三七八九○人、我國棒球史上單場最多觀眾的紀錄。

大巨蛋一路走來辛苦，從郝柏村當行政院長時代答應給民眾一個室內球場，到現在已經卅多年了；郝龍斌台北市長任內開始興建，本以為二○一六年可成為世大運開幕式主場地和棒球場了，沒想到柯文哲一上任就以「五大弊案」視之，還勒令大巨蛋停工。大巨蛋又虛耗八年光陰，柯文哲所謂弊案也查不出什麼弊端，反讓繼任的蔣萬安收拾殘局，搶到大巨蛋終於完工的光彩。

大巨蛋的完工，是給嘴砲型政客人物如柯文哲等的一個教訓；但放眼未來，如何讓棒球賽常態舉行，民眾買票不用那麼困難，才是觀眾希望的。同時，大巨蛋幾場測試比賽已通過交通的考驗，市府可望配合周邊松菸誠品廿四小時書店的開幕，創造體育結合文創的第二個東區商圈熱點，這才是大巨蛋完工的最好效應。