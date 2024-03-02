人權立國 勿歧視原籍

最近國民、民眾兩黨立法院黨團宣稱，擬於新會期推動修法，將陸配取得身分證年限從六年縮短為四年。尤其民眾黨表明其主席柯文哲在總統大選中，已將陸配取得身分證縮短至四年列為政見。然行政院長陳建仁則宣稱，相對其他外國配偶的權利，政府對陸配的權利有更多保障。引發朝野論戰及社會關注。

適逢馬英九主政時期的陸委會主委賴幸媛出版新書，揭露陸配權益改革過程。賴擁有濃厚台聯黨背景，卻能拋棄意識型態禁錮，推動極具爭議的陸配權益改革，其目的在於取消陸配與外配權益差異，消弭對陸配歧視，頗值肯定及民進黨借鏡。

上述改革，在工作權方面，經移民署面試為合法婚姻，可依親居留在台工作，強調「陸配工作權」為其「家庭生存權」。身分證取得年限從八年縮短為六年；財產權繼承方面，取消不能超過兩百萬元的繼承限制及繼承不動產；且領月退俸配偶死亡後，享有繼承月退俸權利。賴前主委更直指當時修法最大阻力是民進黨。

民進黨後來在華山會議「中國政策大辯論」中，公開宣稱應提出友善陸配、陸生政策。然此次國、民兩黨倡議陸配身分證取得從六改四年，卻遭民進黨批判及強烈反對，質疑反對黨在陸方意圖升高兩岸情勢時，運用國安議題當作降低兩岸螺旋敵意的籌碼。

民進黨首先指稱兩岸人民關係條例規定陸配非要取得國籍而是戶籍，依親居留四年，再滿兩年後即能取得戶籍及身分證；外配則依據國籍法成為國民，須三年年滿一八三天居留並放棄原國籍及附財力證明，始能取得國籍，後取得戶籍總計須六年以上。其次，影射陸配導致台灣社會國家認同衝突。從民進黨思維推論，陸配來台恐加劇台灣社會國家認同衝突及激化內部矛盾。

再者，陸配擔任不分區立委影響國家安全。大選期間，賴清德直指若陸配擔任不分區立委，將嚴重影響國家安全，這實屬增加台灣社會對陸配缺乏忠誠度及國家認同的烙印。最後則稱，外配依據國籍法被視為「外國人」，取得中華民國國籍時須放棄原生國國籍，但陸配例外、在法律上被視為「大陸地區人民」。

民進黨採取前述論證基礎及從實際運作經驗推斷，即多數外配在台取得身分證時間遠遠超過陸配，六改四修訂無必要，一旦修訂，反導致台灣社會族群衝突及未符合公平正義精神。然而，民進黨未說明的是，一旦六改四後，恐增加藍白社會支持度，方是其真正疑慮。

歧視性待遇的陸配或外配政策，既妨害台灣社會和諧、群族融合及國家認同的形成，也不利於現代健康成熟公民社會的建構。從政黨政治利益來看，賦予陸配與外配相同權利，也能強化陸配對其認同。民進黨曾推動老兵返鄉探親，贏得榮民的支持，且現今黨內菁英亦有外省籍第二代；未來若主動規畫給予陸配及外配平權，不是更有利於爭取陸配支持？

依據聯合國人權兩公約、台灣相關法規及人權立國理念，應皆反歧視性待遇，尤其是反對原籍歧視。總統當選人賴清德提出「信賴台灣」，惟有公平對待共同體成員及「信賴國民」非造成國安危機，方屬轉型正義及人權立國之要義。