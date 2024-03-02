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減少不適服 比增轉服人數重要

聯合報／ 陳宏煇／大學生輔人員（新北市）

報載九十四年次一年期義務役第一梯次於一月廿五日入營後，轉服志願役的比率近百分之十八，高於去年同期四個月常備兵役軍事訓練的比例，國防部副部長表示，役男對國軍現行福利待遇及部隊管理相當認同，才會選擇轉服志願役。

事實上，國軍現行志願從軍的管道相當多元，除了軍校的升學班隊外，大學或高中畢業生可以選擇就業班隊，大學生就學時也能加入「大學儲備軍官訓練團」，另外服役時也能轉服志願役士兵。雖然管道多元，但「不適服」提早離退人數卻不減反增，每年超過四、五千人離退。

在少子化因素下，國軍志願役官兵招募愈來愈困難，因此如何減少「不適服」提早離退人數更顯重要。建議國防部應針對一一七員轉服志願役的役男長期追蹤，並研究其持續留在部隊或提前離營的原因為何，以作為日後招募工作的參考；國防部也應針對這些轉服志願役的役男強化其心理素質，並在基礎訓練時協助其做好生涯與理財規畫，以免因為經濟問題而遭詐騙或是誘騙而向地下錢莊貸款，造成其行為偏差走上歧途致軍旅中挫。

國防部 役男 志願役

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