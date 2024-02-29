日本學測考題 台灣汗顏

總結蔡英文政府的八年成績，「去中國化」至少可得九十分。隨著賴清德上任，加強版的反中課表啟動，表現必然更上層樓。然而，憂心台灣未來的人知道，文化上的去中是走入死胡同，廢棄文言文教育更是愚蠢至極。

上月中，日本大學舉行統一入學學測，世界史B與國語兩科考題尤其值得我們深思。世界史B（比世界史A更深且廣）總共四問，各問又包含數個小問，其中中國史比重占了近乎四分之一。亞洲國家林立，命題者獨鍾中國，韓國史只考韓戰，實際上問中華人民共和國的角色。

1-1題考中國歷史上的分封諸王制度，命題者附上史記（秦相李斯進言郡縣制與某博士的反對）與讀通鑑論，測驗考生對重大動亂（吳楚七國之亂、黃巾之亂、赤眉之亂、八王之亂、靖難之變、三藩之亂）的性質能分辨多少。4-1題考「大秦景教流行中國碑」（西安碑林藏），這是中國的羅塞塔石，題目考的是上面古敘利亞文涉及的中東歷史。4-3則是顏真卿的祭侄文稿圖片，命題者設計一段師生對話並附上參考資料，測驗學生如何理解安史之亂、古文運動乃至乾隆皇帝的漢文化政策。如此考題，在中國史比重持續降低的台灣，能全答對的高中生恐怕愈來愈少。

國語也是四問，各五十分。前三問考日本現代文與江戶文閱讀測驗。第四問就出人意表了：考唐詩，杜牧的過華清宮！除了附上華清宮的古地圖之外，還附上敘明本詩背景的漢籍資料與註釋（全部加上各小問，足足十頁）；既考詩作格式與內容，也問參考資料細節，難度有若針對中國考生。「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」舉目見日，不見長安。華清宮干卿底事？日本教育高層硬是認定杜牧屬於「國語」瑰寶！反觀萬葉集（日皇令和年號出處）的和歌，與被西方人公認為扶桑文學代表的俳句，命題者全都丟進冷凍庫！

日本人自聖德太子開始就仰慕中華文化，平安時代貴族必讀昭明文選與白氏文集，江戶時代各地藩校教授武士四書五經。儘管明治維新以後積極西化，蔑視「支那」，東洋人對漢文（文言文）古籍的熱愛不減。二戰投降至今，即使美國化讓英語外來語充斥，教育當局依舊堅持漢文學習。如前所示，對漢文與中國歷史生疏的高中生，幾乎無緣進入頂尖名校。

日本人學漢文其實很辛苦，因為語法與發音截然不同。他們透過原文旁增列的假名與返點支解重組原文，編出「書下文」。我們聽不懂他們唸什麼，唐詩韻律更盡失無遺。有教養者在說話行文時愛引用漢文名句與四字熟語，臥薪嘗膽、朝三暮四、四面楚歌或是「天網恢恢，疏而不漏」都在媒體上不時可見。

對日本人來說，漢文古籍就是智慧來源。今年七月開始，日幣萬元鈔的主角換成澀澤榮一，他是日本資本主義之父。名作《論語與算盤》出版至今百年，人氣網紅中田敦彥封為「史上No.1書籍」。看看日本人，正沉迷陶醉在「漢羅文異想世界」中的台灣人應該三思，鄙棄文言文真是聰明之舉嗎？