快訊

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

蘇丹紅辣椒粉竄流市面…涉嫌變造檢測報告 濟生公司研發處長收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美拚主導晶片業 改變遊戲規則

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授（台北市）

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）的邀請下，美國商務部長雷蒙多於公開演講時再次表示，將以五○年代末美、蘇爭霸太空的決心，讓美國能掌控至關緊要的國防需用，與贏得在強國之間的科技競賽。

雷蒙多暢談拜登政府的晶片法案與補助計畫，盼十年內於十九個州、六十餘家大專院校參與下，從先進晶片的矽晶製程、晶片設計與在地供應鏈等關鍵事項，能在公私聯手擴大強度後，帶動新世代的技能養成，包括教育投資者的高回收，以及在人工智慧的應用範圍，能有卓著成效。

值得關注的是，至今仍止於誇口的三百億美金補貼案，雖然包括三星與台積電的申請，尚未取得批准；但雷蒙多仍公開宣示，藉由在美國境內的投資獎勵，「有望在十年間，讓高端晶片的在地產製比率提升到廿％。」

眾所周知，無論在晶片設計和人工智慧發展上，尤其是開放性資料庫與大型語言模型訓練，美國都居領導地位！因此，政壇人士顯示出的國安焦慮與競爭恐懼：美國境內沒能生產人工智慧所需的高端晶片，跟油頁岩在金融危機前後的開採煉製，都由同一套路的政治劇本炮製出。

過去短短廿年間，美國油頁岩礦從乏人聞問、公有地許可探勘，到終而能積極投入和開採，如今已占三分之二的原油供應；而美國境內的原油生產，更在此一期間內增加約一倍高。

因此，過去的十餘年間，美國原油的進、出口餘額也隨之萎縮，高達百分之七十五！美國全球競爭力與中、美脫鉤的較勁，在過去五年間看似取得了重大改善，部分原因即在此一原油的調整。自川普總統當政以來，台、美之間的貿易，來自美國的進口，即有在油品類項的快速增加。

於此過程當中，透過高油價的維持，才能讓投資想像與出口去化的政策修正成為可能。否則，美國貿易經常帳的逆差數字，可要再增加一成一的。

在產業補貼與政策管制的收放之間，就能以高端晶片的採購預算與價格支持，重新帶動美國在全球數位發展的支配地位。如同雷蒙多的用詞，「美國尋求鞏固其在晶片產業的地位，特別是在人工智慧的發展與需用晶片的生產領導上。」

綜合看來，擴大全球高端晶片的市占與在地生產，方能創造更多的高薪工作；雷蒙多則強調，是針對高中程度以上的年輕人。同時，美國政府更有國防用途的晶片採購跟預算編列；若再搭配人工智慧的高速發展與未來應用，正可對全球進行在高端晶片與勞務性質的出口銷售！

雷蒙多更舉例說明，在處理資料庫與大型語言模型的訓練晶片上，目前美國在此一領域的市占率為零。只是從零要能拉高到百分之廿，出於國家安全的決策考量，自然就有在市場干涉、尋租遊說等經濟不效率發生。

畢竟，這些額外的產銷成本，如果無法取得實質的政策補貼，那麼晶片價格的有效支持，就只能依賴從供銷通路的身分限制，到企業之間的聯合行為。至於雷蒙多所提到，正因人工智慧的應用，驅動高端半導體的產業需求，業已達到「改變遊戲規則的階段」，泰半是自我實現與合理化的說法。

美國 語言 高端

延伸閱讀

美晶片補助申請額破700億美元 為計劃補貼額兩倍多

中國AI晶片急於國產化 日媒：關鍵是能否量產化

美國允許中國增加往返航班 至每週50趟

中美晶片競爭 雷蒙多：中國並不羞於表達自己的野心

相關新聞

金廈事件啟示：兩岸火藥庫須降溫

俄烏戰爭打了兩年，烏克蘭總統澤倫斯基公開承認烏軍陣亡人數達三萬多人，約為全國總人口數的千分之一。不論這個數字是否低估，死...

美拚主導晶片業 改變遊戲規則

在美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）的邀請下，美國商務部長雷蒙多於公開演講時再次表示，將以五○年代末美、蘇爭霸太空的...

金廈事件 司法最後防線

日前金廈海域發生執法糾紛，造成陸船翻覆、兩名漁民死亡，至今兩岸談判仍在進行，尚無具體結論，但國台辦已因此宣告金廈海域「不...

紀念羅福星 反省思想鎮壓

三月三日是台灣光復思想革命領導人羅福星殉難一一○周年紀念日。用現在的話來說，就是「羅福星粉絲大逮捕」，在台灣人民沒有任何...

一再挑起仇恨 民進黨何時才滿意

今年是二二八事件七十七周年，半個多世紀以來的禁忌，成為民進黨的政治提款機，每年到這個日子，各地舉辦紀念活動，均帶有濃烈的...

政院即使被標不義遺址 政客肯定還是不會絕跡

今天是二二八和平紀念日，行政院甫被標示為「二二八不義遺址」，閣揆陳建仁說此舉堪比南非憲法法院蓋在過去的政治監獄之上。顯然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。