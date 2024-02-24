綠不知習 海巡案吞苦果

海巡署艦隻在金門禁漁區追撞大陸漁民小艇導致大陸兩漁民不幸溺斃，事發至今，兩岸緊張一再升溫；終至中共官方打破以往在金門海域存在「禁漁區」的默契，不斷派遣公務船進入，並且還登上我方的旅遊船臨檢。事態的發展甚至逼得美國都出面要求雙方克制。

事發迄今清晰可見的是，民進黨政府的處理荒腔走板。須知任何決策不外乎是對事實、價值與後果的判斷。本案事發至今，民進黨政府連事實都無法完全掌握，說法更是每日一變，完全只是一副意圖要以民粹綁架事件的樣子；而對於兩條人命近乎完全無視，甚至還有以此來逼迫中共與其接觸與製造對話意圖的想法，卻在事態可能發展出的後果上近乎無知。

美國的呼籲會不會有用還很難說，但台海原先的形勢出現變化則已是板上釘釘。

所以如此，就是因為民進黨政府對於可能後果的無知，也就是對習式相關政策風格的無知。

習近平上台迄今，至少曾有兩次與此類似的議題可以做為了解其政策風格的參考：二○一二年日本野田佳彥政府開始在釣魚台大搞國有化政策，引發重大爭議，時為中共十八大前。當時中共總書記胡錦濤在卸任前打破慣例，指派尚未繼任的習近平出任海洋維權領導小組的組長負責此案。北京原先是希望日本停止國有化，但日本不同意；北京即退一步要求日本承認釣魚台主權有爭議；但日本仍舊不同意。結果，北京直接派遣公務船至釣魚台海域巡邏，造成大陸與日本均有公務艦隻在有實質爭端的海域出沒，這就形成了雙方在釣魚台海域的實質共管；隨後，日方表示願意讓步，回到承認釣魚台為爭議海域，北京則是悍然拒絕；但日本亦不願／不敢就此動武。這才是現今釣漁台海域有中共艦隻的主要原因。這是習式風格嶄露頭角之始。

二○一六年，由美國與日本聯手炮製的南海仲裁案在六月出爐，七月初美國太平司令部艦隻大舉進入南海軍演，包括兩個航空母艦戰鬥群；中共的回應則是把所有艦隊的大半派往南海，一說還把南方的四大區納入戒備；其中並且還展示専門用以打擊航母的東風二十一Ｄ，雙方形成重大對峙；最後是在雙方沒有動武的情況下，美軍先行撤出。但北京接下來的反應則是：加速在南海的造島行動。

當時曾有外界對美軍在南海出沒表示憂慮，但北京的反應卻是，「我們正愁沒有理由進行南海造島，美國人給了我們很好的理由」。

這兩個案例是非常典型的習式決策風格。如果看懂這兩個案例，其實也可以很清楚的預期中共對此次事件的反應，一定是對民進黨政府打出更重的一巴掌；如今不再承認原先的禁漁區默契，進而片面推動其法律所界定下的內部管轄，也就是如今不斷派遣公務船進入，並且還登上我方旅遊船隻臨檢的結果。而且可以確定的是，中共在此區域內這種作法勢將成一種新常態。

金門海域形勢的變化，正是民進黨政府長久以來無知、挑釁所結的苦果。