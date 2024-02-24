泰編蕉葉水燈 台卻放塑鴨入海

報載高雄市政府將在今天投放一萬五千隻黃色小鴨入海。有民間海洋環團憂心，塑膠小鴨若防堵措施不當，其漂流將造成海洋災難。雖然高市府回應稱，已委請承辦廠商在活動後確實清點及清理小鴨，並妥善處理後續運用事宜，務必確保不造成汙染及浪費，但本活動的意義究竟是什麼？難道是向國人宣示將塑膠置入海洋是對的？

台灣明明很注重政治正確，賣座國片「關於我和鬼變成家人的那件事」裡，兩個帥哥，一個活著，一個死了，透過冥婚劇情「賣腐」，也硬生生插入海邊淨灘、減塑愛地球的情節！但是當全球青年因氣候變遷、黑人的命也是命、呼籲以哈停火等議題走上街頭，台灣則靜悄悄。也許我們覺得黑人很少見、中東很遠，至於台灣在氣候變遷績效的排名，只要不看新聞就不知道。倘若要上街頭，至少得像同志大遊行，弄成粉紅經濟嘉年華，打扮漂亮再拋頭露面，萬不宜橫眉怒目上街，承受旁觀者指點。

高雄的黃色小鴨展覽，甚至不傳達基本的環保政治正確，令人不解。其他縣市公部門，連出版品都紛紛改成電子版，還不忘宣傳「環保指數」，說因沒印紙本所以拯救了幾棵樹。愈來愈多民間的音樂會也不印節目單，減少碳排放。

如果在觀賞黃色小鴨同時，民眾能順便了解塑膠類製品如何變成汙染、大型裝置藝術為防範風吹雨打必須添加的化學物和重金屬、以及海洋漂浮物對環境之不良影響，甚至順道鼓勵民眾購買文創產品時儘量避免塑膠類產品，則展覽不失教育意義，但我們卻會見到大量塑膠鴨放流入海。

筆者不免想到，泰國的傳統水燈節，各地方政府卯起來宣傳不用塑膠類產品，教導大家用香蕉葉編織水燈，甚至還有用魚飼料和冰塊製作水燈。即使高雄官方宣稱會投入公帑人力在現場打撈塑膠鴨，但能防止小朋友們乃至於有心／無聊人士有樣學樣把塑膠品拋進河流海洋嗎？

此外，也有些所謂的環保團體／人士藉各式漂綠手段，大賺其錢或走入體制，過得很好，遂不將環保放心上，難怪台灣在氣候績效指標的成績總是倒數。想倚賴這些團體與政府都不可靠，也許只剩下我們個人提高自律，盡自己的微薄力量減少塑膠使用量，祈禱子孫能在健康的地球成長。