學校組訓應變隊 兩岸緊張？

行政院向立法院提出的施政報告指出，將於今年起至二○二九年間推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，訓練包括學校在內的組織成立緊急應變隊，五年預計組訓八千人、三百廿隊。

賴清德於去年底總統選舉期間才說，若他當選總統戰爭的風險是最低的，怎麼選後彷彿戰爭一觸即發？

看守政府期間，蔡英文或賴清德要據實告訴老百姓，兩岸真會打起來嗎？難道台灣已危急到要讓年輕學生來保護？或是日前大陸快艇翻覆二死事件，兩岸陷入緊張而引起？或是「何方神聖」要台灣預作備戰？

國家領導人要有能力與道德來面對現實環境，避戰勝過備戰；維護兩岸和平與安全，始能讓百姓安心拚經濟，實為維護兩岸和平最務實的選擇。

賴清德五二○就職總統後，若再高喊台獨政策、三不五時踩中共紅線、孤芳自賞、同溫層取暖，則兩岸絕無安寧；一不小心戰事即發，最為國人憂慮。

賴清德就任後的政策動向備受對岸關注，為兩岸和平與台灣安全，言行允宜戒慎，不踩對岸紅線。