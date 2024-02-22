若陸管轄金馬海域 台怎因應

海峽兩岸因金廈水域管轄權與執法問題發生衝突，導致原本就僵硬緊繃的政治關係更加緊張，讓人不安。

觀察諾魯引用聯合國大會第二七五八號決議與我斷交首例、北京片面取消M503航路飛行偏置、向國際作出在台灣海峽擁有主權權利及管轄權聲明、再三表示台海不存在中線、否認我防部公告金馬禁限制水域、宣布在金廈水域展開常態化執法、登檢我金門觀光船，以及派遣海監船闖入我禁限制水域等作為，可以得到中國大陸正加大力度打國際外交、國際組織、國際法律以及兩岸海洋治理法律戰的結論。

中國大陸發動各類法律戰的主因，是近幾年台灣執政黨採取親美抗中政策，堅決不接受在「一中原則」下展開兩岸對話。美國在幕後撐腰，以及更多國際社會成員增加對台灣的支持，也是北京擔憂的重要因素。

台灣總統大選，以「務實台獨工作者」自稱的賴清德勝出，表示將延續蔡英文的政策，維持兩岸現狀，但北京對他高度不信任。中國大陸一連串強硬施壓，具有警告未來台灣新政府、以美國為首的國家集團的濃厚意味。新的賴政府如果持續採取親美抗中政策，堅決不接受在「一中原則」條件下展開政治對話，卻又提不出新的對話基礎或模式，那台灣將面臨更多來自北京的壓力。斷交、台灣周遭海空域管轄權與執法衝突，是兩個極大挑戰。

兩岸實力差距愈拉愈大是不爭事實。中共綜合國力不斷提升，現已有能力主導、改變或影響當前國際秩序的維持和未來國際關係的發展。情勢比人強，台灣不能再像以往過度依賴某一國家的支持，也不能只依據片面的政治、外交、法律等主張處理兩岸關係。

民進黨執政前，北京確曾默認或間接接受台方有關海峽中線和金馬所劃定禁限制水域，也做出自我克制。但隨著中國大陸海上維權實力的增強，對來自海空域安全威脅認知的加大，以及陸續出台海警法與海上交通安全法等涉海法律規章；台灣依據國內海洋立法（例如領海法與專屬經濟海域法）、兩岸人民關係條例和政府公告，在有爭議、重疊或敏感的金馬海域、台灣海峽，以及台海周遭海域行使管轄權和採取執法行動，已無法應對中國大陸依據其相關海洋法律規章的執法行動。

依據大陸的領海法和已公布的基點基線，金馬位在中共所劃定的領海基線、屬其內水海域內，可行使完全的主權。此有國際海洋法的依據。在台灣海峽內，大陸同樣有權主張領海主權、相關主權權利和管轄權。

鑒於北京宣稱台灣是中國的一部分，且台灣不是國家，因此不承認台灣依據聯合國海洋法公約所制定通過的領海法或其他海洋立法。而兩岸人民關係條例是在「一中憲法」框架下制定通過，過去北京也未公開表示不承認。但就國防部公告的禁限制水域而言，儘管在實踐上大陸多少默認，但從未表示接受。

在兩岸統一問題未解決前，倘大陸制定類如「台灣海峽和台灣周遭海域執法暫定管理措施或辦法」，在金馬海域屬其內水之範圍公告劃定一個暫定管理或禁限制水域，採取管轄與執法行動，要求台灣船舶、民用航空器或其他運輸工具在進出該海空域前，須經過大陸主管機關許可，台灣將如何因應？

近日金廈水域管轄權與執法衝突問題，凸顯兩岸就金馬等離島、台灣海峽以及台灣周遭海域有關海洋治理議題，有對話協商的必要。如果持續不對話，未來擦槍走火，甚至爆發嚴重海上衝突，可能無法避免。