兩岸避免敵意螺旋升高

賴清德當選總統前後，大陸方面先限縮ＥＣＦＡ早收讓利清單；接著諾魯斷交；大陸又宣布M503航道變更；台灣就以影響國安禁止旅行業出團大陸；接著又發生大陸漁民死亡事件；大陸海警局隨即宣布加強金廈海域執法與登台灣遊艇臨檢，海監船也進入金門禁限制水域。雙方因缺乏互信與溝通，這些都升高兩岸敵意，更容易擦槍走火。

賴清德既然說中華民國憲法是災難，又否定九二共識，那大陸方面自然不再讓利，也否認過往善意諒解。兩岸之間沒有了善意，就回到實力原則。以現有軍力對比，若真要硬碰硬，台灣丟掉的可能不只是面子。大陸此時因房市股市而民怨沸騰，台灣可千萬別成了出氣筒。賴清德可千萬別以為加入美國隊一定贏，兩岸隔個海峽，美國卻遠在天邊。美國目前還深陷以、烏軍援乏力的窘境。年底美國大選，兩黨更可能陷入糾纏混亂，只更會高調反中，卻更無實力顧及台灣。看看烏克蘭，賴清德就應更加警惕處理兩岸關係。

美國反中大將蓋拉格即將訪台，他強調加強台灣嚇阻力以對付中國。以兩岸實力的懸殊，台灣要加強嚇阻，不知要付出多少軍購代價，為什麼不鼓勵兩岸以協商代替對抗？烏克蘭前年開戰後原本要跟俄羅斯談和，也是盲目相信英國前首相強生的西方會強力支持論調，而使烏克蘭陷入更長戰火摧殘。而英國前首相特拉斯接受台灣大筆經費接待來台挺台灣，私下卻關說英國政府放寬軍售大陸。這些西方政客，還值得信賴嗎？

面對台灣新局，大陸也應展現更大的戰略定力與耐心，千萬不要仗著國力大增，就對台灣示之以強。畢竟台灣大選中，六成台灣人民希望「和中友中」。

在美中世紀霸權鬥爭大結構下，中共對台的強勢，往往成為西方反中政客布局全球對中斷鏈、制裁，與操作代理人戰爭的藉口。大陸四十年來的發展機遇應該珍惜，大陸領導人應更致力於解決國內問題。更該深刻明瞭當前搞好中美大國關係，是兩岸問題和平解決的關鍵；而兩岸問題的和平解決，又是中華民族偉大復興的關鍵。

隨著中國大陸經濟成長、人民生活大幅改善，兩岸應有更大融合共榮互利的空間。在美中鬥爭中，日、韓在西方操作地緣政治風險及印太戰略中因選邊站，都付出巨大代價，台灣的護國神山也在美方要求下出走。兩岸原本血濃於水，台灣更有合理性與立場，在美中鬥爭中扮演潤滑劑，而不是推波助瀾，自曝台灣於戰爭風險。兩岸關係已惡化至此，賴清德上任後若有心為台海降溫，為台灣計大利，應主動遞出橄欖枝，迅速開放旅行業出團大陸。而對我方在ＥＣＦＡ下對大陸不合理的規範，也該主動解除進口限制。像大陸限制台灣農產品，台灣就口口聲聲政治打壓，但台灣從美、加、紐、日、韓進口大量蘋果，卻不准台灣人吃大陸又便宜又好的蘋果，完全沒有道理！

此時大陸對台政策的耐心及戰略定力，要顯現在推出更多的陽光政策，取代軍演威逼，千萬別上西方反中政客操作台海地緣政治風險與推動打代理人戰爭的當。在現有六成支持改善兩岸關係的台灣民意基礎上，更該營造善意，寄希望於台灣人民。大陸更該主動先開放大陸人民組團來台旅遊，如此既可化解民進黨政府禁台灣出團大陸的藉口，還能讓更多台灣人看到大陸的進步發展，這樣不是更能爭取「友中和中」的台灣人心？