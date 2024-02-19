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小蜜蜂打敗黃色小鴨

聯合報／ 葉宇晉／公務員（高雄市）

黃色小鴨掀起一波國旅熱潮，在媒體及網紅推波助瀾下，創下六百萬觀賞人次、百億觀光財、住房率達八成以上，遠勝十年前盛況。小鴨展區選在亞灣新灣區愛河灣，周邊為高雄流行音樂中心，其建築造型以海浪、珊瑚、海豚、鯨魚等海洋元素，再以雷射燈光投射，勾勒出一幅優美畫面，見證高雄十年城市轉型有成。

可惜，展出現場「小蜜蜂」流竄，販售未經授權劣質黃色小鴨紀念商品，除有侵權之虞，也損及繳納租金申請攤位的文創商家權益，高雄市政府在市集商家抗議下開始道德勸說驅趕。但是小蜜蜂實施人海戰術，不斷轉移陣地，趕也趕不走，亂象始終存在，影響高雄形象甚鉅。

相較原創者霍夫曼正版授權高價文創商品動輒五百元起跳，保麗龍大量製造的黃色小鴨劣質「髮夾」商品，一個雖要價五十至八十元，遊客仍趨之若鶩。若以五十元、每日售出一萬個計，展出期間卅日，將創造一千五百萬元另類觀光產值。然而該商品在大陸電商平台「淘寶」每個只要三元，獲利近廿倍，著實驚人。

高雄十多年來積極推動藝文活動，鼓勵文創產業發展，尤其駁二藝術特區從兩棟成長到廿五棟，培育無數藝術種子，讓高雄從文化沙漠蛻變為文化綠洲。然而大量中國製劣質商品暴力輸入，傷害高雄長久建立的城市美學，也使得世界愈發重視保護的智慧財產權概念倒退。

筆者建議，為防範小蜜蜂進入，場地管理單位可制定場地管理規範，譬如比照「高雄市公園管理自治條例」規定，未經許可不得從事商業營利行為，違反者裁罰，達到嚇阻效果。

一年一次的燈會，高雄市觀光局應有全盤規畫，提前編列足夠預算，並預留時間，由台灣設計、製造大量文創小物，並取得授權，以近乎成本的合理價格售予觀光客，或市集消費滿額贈，提升城市觀光行銷，建立正確智財權觀念，莫讓劣質商品的一粒老鼠屎，壞了秀色可餐的一鍋粥。

文創產業 高雄市 黃色小鴨

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