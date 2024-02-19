陸海警行動 兩岸難善了

大陸漁船在金門附近海域被驅離出意外事件，對兩岸關係造成不良影響愈演愈烈，除了中共國台辦三發聲明外，中共海警局也宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。這對蔡政府形成嚴厲考驗，更在劍指現為執政團隊一員、即將上台的賴清德準總統如何應對。

中共國台辦除了支持大陸海警行動的表態聲明外，由其另兩次新聞稿內容判斷，陸方似乎改由鷹派處理此事，熟悉兩岸關係者已經靠邊站了。兩次內容最大差異是，新說法宣稱「根本不存在所謂禁止、限制水域」，並具體要求我方盡快放船放人，嚴肅處置相關責任人，最後還稱「大陸方面保留採取進一步措施的權利」。

「不存在所謂禁止、限制水域」之說影響深遠，熟悉兩岸關係者當深以為憂。主要問題在於，我海巡署是按照具有一中各表原則的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第卅二條處理此事。該條提到「台灣地區限制或禁止水域，主管機關得逕行驅離或扣留其船舶、物品，留置其人員或為必要之防衛處置」。過去中共面對類似漁船抓扣事件，最多重申要我方尊重兩岸漁民在傳統漁區作業事實，並未否定我依法管理權力，現在貿然否認此法規定，恐怕有動搖兩岸正常往來論述基礎的疑慮。

當然此反應或許可以解釋為，中共正在質疑現行中華民國台灣政府是否全盤按照《中華民國憲法》與法律行事。且看中共後來的具體要求，是衝著綠營得理不饒人又夾帶兩國論與政治宣傳而來：執政黨立院黨團反應是痛批中方「做賊喊抓賊、提籃假燒金」，希望好好管理中國漁船才是負責任大國應該做的事；陸委會則稱本案初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當，主委還表示和對岸都有保持一定程度的聯繫，也及時讓對方知道相關的情形。綠營趁此事多管道發出訊息，讓台灣人民以為暗藏兩國論，兩岸仍可以繼續溝通。

但如果真能溝通，也能及時讓對方知道相關情形，在陸委會已有初步調查結果、並無不當前提下，中共又何必重覆要求查明真相，並嚴肅處置相關責任人呢？

目前此事看似不能善了，因為相關報導，尤其是中共海警宣布將開展行動，已經是兩岸各自的網站熱搜排行榜前幾名。看看雙方網民的情緒發言，之前升高兩岸敵意螺旋舉動種下的因，現在恐怕要準備嘗點苦果了！

作為升斗小民，我們只能呼籲兩岸政府應該盡量表達善意，並要顧及如何維繫關係長遠發展的基礎。此事再搞下去，禍福難料。且不說大陸民意是否能收放自如，就僅談到國際環境，拜登與習近平即將通電話；兩岸情勢持續惡化，對話氣氛不會好到哪去；而中共現在的施壓舉措，其實是擔心賴清德的五二○講話讓中共下不了台，也確有兩位大陸漁民失去了寶貴性命。綠營莫要再逞口舌之能，把該講的話想辦法表達出來，再加上文青語言與訴諸人道關懷，才有可能化危機為轉機。