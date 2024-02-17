兩韓以外交和飛彈互換龍年禮物

剛過完年的二月十四日是韓國歷史上的一個特殊日子。南韓與古巴兩國代表在聯合國祕密簽訂建交文件，兩國正積極進一步洽商設立大使館及互派大使等事宜，此次南韓與北韓的兄弟國家建立外交關係，有「孤立」北韓之意。同一時間，北韓又向東海發射數枚巡戈飛彈，有意攻占南韓外島白翎島和延坪島等，提高發生局部性戰火的可能性。

前年南韓政黨輪替出現保守派政府後，外交與安全倒向美國和日本，北韓就對南韓「死心」，決定勢不兩立，並且不再保持和談及完全推翻「文金會」簽署的各項合作與交流協議，中斷對話，其中還包括軍事恢復敵對。

自南韓總統尹錫悅上台二年以來，對北採取武力「硬碰硬」政策，不過雖有人建議南韓自行研製核武，不再靠美國的核傘保護，但尹錫悅堅持南韓要遵守核不擴散（ＮＰＴ）的規定。該建議美國也反對，並且深怕日本和台灣也會跟進，因此，在核對核方面，現實上南韓落後北韓。

在外交領域方面，兩韓自一九七○年代開始就形成「雙重承認」，尤其到了一九九一年南北韓同時加入聯合國以來，兩韓就外交休戰。據統計，目前，南韓與一百九十三個國家正式建交，只剩下敘利亞尚未建立邦交。北韓則有一百五十九個建交國家，南北多為雙重承認。目前看來，北韓無意放棄三代以來和古巴長期建立的友好關係。

北韓不甘寂寞。十五日金正恩的胞妹金與正以個人談話方式表示，願與日本一起開啟新未來。日本與北韓早在二○○二年就簽署《平壤宣言》在案，但因北核、飛彈及日本人質等問題，一直無法建交。現任日本首相岸田文雄民調支持率低落，因此，此時金與正有意吊岸田文雄訪問北韓等胃口。日本內閣官房長官林芳正立即指出，日方正在留意觀察。美國則認為，北韓對美日韓三國關係採取挑撥離間。

回頭來看兩岸。兩岸不像兩韓。中共一直挖台灣邦交國，尤其，民進黨黨綱裡不拿掉台獨建國一條，習近平就不會停止對台灣外交孤立，如果台灣沒有邦交國，中共實現「一個中國」的原則可能愈來愈近。

南韓新任外交部長趙兌烈一上台就立下大功。在北韓飛彈洗禮下，南韓只好利用外交籌碼應對，可貴的是，一般認為，此次南韓能與古巴達成建交，南韓的經濟與文化實力，特別是韓流影響最大。可見國與國之間的感情，似乎建立在文化交流。

亞洲在變，世界也在變。國人更期待五二○賴清德就任總統後，對於兩岸問題能有一番新的思維與作為，才能因應瞬息變化中的國際局勢。