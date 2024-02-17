韓國瑜年菜有沒有白鯧

過年年菜不少家庭都希望有白鯧應節，不過今年一月底的媒體報導就直指「一台斤野生白鯧漲破兩千」！嘉義東石船長蔡志宏當時直言野生白鯧數量逐漸減少，每逢過年供需問題價格走高已是常態，更預估到了年節一條六百克的魚可能會飆破三千元。台灣海洋生態枯竭，野生漁獲短缺的問題，不止漁民、民眾體會得到，行政院也終於感受到，在龍年大年初六終於送出《海洋保育法》草案，有望開展立法工作。

綠色和平去年三月其實就已經公布台灣百分之七十七的白鯧未達成熟體長就被捕撈的研究結果，代表民眾吃的白鯧愈來愈小，價格也必然愈來愈貴，警示四周環海的台灣，長年缺乏《海洋保育法》的惡果，可惜直至去年年底仍以「持續溝通」為由未有送審。直至今年二月十五日，行政院終完成溝通，公布《海洋保育法》草案，成為台灣第一份開宗明義要求部會保育海洋的法案：「為達成海洋生物多樣性之目標，主管機關應採取相關海洋保育措施」。

但是從行政院送出，到立法院完成三讀，期間到底需要等多久，《海洋保育法》將成為展開政治新局的立法院中，三黨合作或競爭的試金石。

整體而言，《海洋保育法》對內對外並非一份具爭議性的草案。草案的重點在於劃定海洋庇護區，對於本土恢復漁獲，以及旅遊業的永續發展，都會帶來正面幫助；對外更可以把握《全球海洋公約》討論成立公海海保區的進程中，台灣更可以展示海洋保育工作在本地的進展，有助於促進與全球不同政府的合作。太平洋島國帛琉就於一月廿二日完成官方程序，成為首個正式批准《全球海洋公約》的國家，預告了海洋保育工作在國際間日益重要的地位。

如果立法院三黨是以合作為目標，相信《海洋保育法》的通過是指日可期的。正如媒體報導國民黨立院黨團書記長洪孟楷所言：「立法院開議後，國民黨團會以負責任的態度，優先排案，希望能夠在第一會期就讓海洋保育法三讀通過。」

不過，《海洋保育法》的缺點也是「不夠爭議性」，對於要搶占鎂光燈，動員政治能量而言，就缺乏吸引力。《海洋保育法》最終能否順利以優先法案排審，將反映立法院到底是以民生，或是鎂光證為先。縱觀藍綠白的政治光譜，對《海洋保育法》是一致按讚的，期待新一任內政委員會的召委選舉，選出以海洋為先的人選，讓《海洋保育法》搶先成為韓國瑜院長首個拍板的法案，也讓韓院長未來的年菜照上重見白鯧蹤影。