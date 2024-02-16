別讓人認為台法治不如柬埔寨

台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨詐騙園區開直播，期間中斷直播狀似遭囚禁與毆打，隔天又宣稱脫險。由於影片有諸多不合理，十四日被柬埔寨警方逮捕，認定為自導自演，據傳可能會以煽動歧視罪、提供虛假申報罪等法送。

近年所謂網紅大行其道，內容百無禁忌、語言也常不堪入耳，由於敢說敢秀，吸引許多粉絲追捧。但種種失序行為，法治規範卻未見處罰或限制；更甚者與政治人物掛勾、持續網路興風作浪。網紅在台灣社會與網路社群、儼然享有極高言論與行為自由。

網紅亂象已存在多時，讓良善的台灣社會蒙塵。本次「晚安小雞」事件，讓網紅群踢到鐵板，對台灣相關單位可說是重大提示與替代經驗。期待政府正視網紅問題，即時修法立法，發揮公權力，不要讓國人認為台灣法治不如柬埔寨。