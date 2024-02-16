聽新聞
test
0:00 / 0:00

別讓人認為台法治不如柬埔寨

聯合報／ 陶以哲／高中教師（新北市）
網紅晚安小雞（右三）、阿鬧（右二）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，承認影片造假。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞（右三）、阿鬧（右二）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，承認影片造假。記者李奕昕／翻攝

台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨詐騙園區開直播，期間中斷直播狀似遭囚禁與毆打，隔天又宣稱脫險。由於影片有諸多不合理，十四日被柬埔寨警方逮捕，認定為自導自演，據傳可能會以煽動歧視罪、提供虛假申報罪等法送。

近年所謂網紅大行其道，內容百無禁忌、語言也常不堪入耳，由於敢說敢秀，吸引許多粉絲追捧。但種種失序行為，法治規範卻未見處罰或限制；更甚者與政治人物掛勾、持續網路興風作浪。網紅在台灣社會與網路社群、儼然享有極高言論與行為自由。

網紅亂象已存在多時，讓良善的台灣社會蒙塵。本次「晚安小雞」事件，讓網紅群踢到鐵板，對台灣相關單位可說是重大提示與替代經驗。期待政府正視網紅問題，即時修法立法，發揮公權力，不要讓國人認為台灣法治不如柬埔寨。

柬埔寨 網紅 詐騙

延伸閱讀

晚安小雞下跪求情！柬埔寨怒「不能只是訓斥」 堅持法辦刑滿再驅逐出境

晚安小雞、阿鬧下跪道歉盼柬埔寨政府給機會 曝拍片最終計畫

10多家柬國媒體都到場了！晚安小雞道具被一字排開 紅墨水、鬼面具都有

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

相關新聞

立院建反貪機制正是時候

當前全球的反貪真相是：反貪機能削弱了打擊貪腐的能量，台灣是全球排名前卅當中十一個退步國之一。正值新立院高唱賦權立院反貪的...

綠藏「類黨產」 國會須撥亂反正

蔡英文於二○一六年上任總統後，即於該年八月卅一日成立「不當黨產處理委員會」（黨產會），對於戒嚴時期有關政黨不當取得財產進...

治網紅亂象 避社會弱智

在當今數位時代，網紅文化迅猛發展成為社會的一大特色，同時也引發了廣泛的關注和爭議。最近，網紅「晚安小雞」在柬埔寨的直播事...

別讓人認為台法治不如柬埔寨

台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨詐騙園區開直播，期間中斷直播狀似遭囚禁與毆打，隔天又宣稱脫險。由於影片有諸多不合理，十四日...

公私立高教品質 「1+3」難補差距

去年六月賴副總統提出每年補助私立大學生二點五萬元，之後行政院便提出「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」（拉近差距１...

驅趕陸漁民生事故 兩岸雪上加霜

大陸漁船捕魚越界金門水域，遭海巡驅離追逐翻覆，二名大陸漁民死亡，令人遺憾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。