立院建反貪機制正是時候

當前全球的反貪真相是：反貪機能削弱了打擊貪腐的能量，台灣是全球排名前卅當中十一個退步國之一。正值新立院高唱賦權立院反貪的當下，國人不能不正視清廉在台灣的墮落危機。

國際透明組織（TI）一月公布最新二○二三年全球清廉印象指數，台灣比二○二二退步一分（六十七分），名次倒退三名（廿八名）。自二○二一年以來，台灣首次出現清廉分數倒退的情況。

全球排名前卅的國家地區中，有十一國成績滑落，台灣是其中之一。TI總體檢其原因時大膽指出，全球反貪績效衰退，即便該指數得分高的國家，反貪機能仍削弱了打擊貪腐的力道。

新一屆選舉的立法院已經產生，並火速丟出賦權國會反貪的芻議，盱衡TI直指反貪機能被削弱的問題核心，倘若台灣立院擁有更多權能以輔助反貪，建構「管理貪腐」機制一事則正是時候。筆者簡述管理貪腐的思維與路徑如下：

第一，很多研究與實例顯示，貪腐不可能在人間絕跡。既然無法根除，就應採行「管理」方式；亦即讓清廉度提升，同時讓貪腐程度下降。貪腐的定義是：「濫用權力牟取個人或團體私利」，因此，管理貪腐的核心即在於集結各界群策群力，減弱濫權，扶持清廉。

第二，管理貪腐的有效路徑：個人方面，自制守法；組織方面，提升倫理自律；在社會面上，鼓勵輿論勇於揭弊；政治面上，任何政黨內部均應嚴予規範倫理。重中之重，是公私部門務必協力建構高效能的管貪機制。

第三，新立院主動請纓管貪之芻議，也是在行政與司法管貪力有未逮、及某些政府單位常被質疑濫權的現在，並非唐突地橫空出世，而是奠基在國內普遍要求清廉，以及TI所提國際貪腐等警示的基礎上。

前述輿論揭弊即是公私部門合力反貪的明證。立院在設計管理貪腐的機制，未必全是法律高層次的建制，比如調整法規以強化對公務員無作為的規範力道，或對政務官在立院言行失序的抑制等。因為，管理貪腐的旨意，是在尋覓並舖陳循序漸進的階梯，使之能穩健上攀至全民普遍期許的清廉標的。