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讓兩岸問題逢凶化吉 台別無選擇

聯合報／ 王清厚／公退（台中市）
圖／波波漫畫
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大選前蔡政府喊出將開放兩岸組團赴大陸旅遊，勝選後就翻盤；信口開河、不守承諾、朝令夕改是蔡政府的一貫技倆；不顧國人生計，只在乎意識形態。縱使兩岸情事有變化，執政當局也無危機處理能力，只會讓旅遊業者當代罪羔羊，喪失生計；選民自己不睜大眼睛，又要怪誰？

大陸不開放團客來台觀光，台灣未必不能讓國人組團赴大陸旅遊，藉此以示台灣坦蕩的心胸，並可宣揚寶島的民主自由。兩岸互不通團遊，受害的是旅遊業者與民眾。

孟子：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」大國對待小國，應該以德行而不是以力服人；小國對待大國，不與大國對抗，始能保護百姓的與國家的安全樂利。小國如何應對大國，孟子說，用「智」，什麼是智？符合現狀，要面對現實處境，不逞匹夫之勇，實為智取。這就是天下太平、相安無事的理想境界。

中國可以不仁，但台灣不能不智。馬英九也説過，他開始推動兩岸事務工作時，也體會到這段話的智慧，希望大國能以仁道、小國以智慧來對待彼此，這樣大者可保天下、小者可保國家。

面對兩岸問題，國家領導人應以庶民生計為首要，不能逞一時衝動或口舌之爭，這樣小國永遠立於不利之地；兩害利相權，取輕取重；若小國強以雞蛋碰石頭，雞蛋破碎，石頭仍佇立不動。小國以小事大，是智者的表現，並不因而有失尊嚴，喪失國格；反會贏得國人的讚賞，大國或許也會有羞愧之感。若小國意氣用事，沒得到面子，傷的是執政權貴的裡子，受害的是國人的民生經濟。

不與對岸溝通、不協調、也不交流；我當我的總統，才不管中國大陸；兩岸積怨愈深，受害受苦的永遠是老百姓。不能解決兩岸問題，不會逢凶化吉，不能大事化小，小是事化無的總統，老百姓還需要嗎？

兩岸問題謹記「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，餘別無選擇。

兩岸政策 兩岸關係

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