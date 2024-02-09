現代南郭 掀開高教潘朵拉

近年來在一連串弊案、醜聞衝擊下，社會對高教的信任早已降至谷底，選舉期間屢見不鮮的政治人物論文造假，更使大學自治、教授專業自主、大學社會責任，這些大學賴以立足並獲取公眾信任的基準蕩然無存，所剩無幾的台灣高教形象瀕臨崩潰。

詎料，高教弊端遠遠超出你我想像，竟傳出已被澎科大解聘的某前教授係以假履歷蒙混應聘，且一路從助理教授升等成為專任教授，甚至擔任系主任與學務長等學校重要職務，還以學校職務為掩護，結合人脈肆無忌憚涉入政府採購，雖然已被查出涉犯偽造文書、詐欺、背信及政府採購法等罪嫌，但離譜行徑依然讓人瞠目結舌。

或許是各界早已見怪不怪，媒體竟以台灣版「神鬼交鋒」形容整起事件。然而，澎科大這位現代版「南郭先生」固然讓人不可思議，但在「驚嘆」這名假教授的詐騙手法之餘，我們更加膽戰心驚的，還有幾乎形同虛設的高教品質把關機制。

要知道，針對大學聘任「專業技術人員」，教育部訂有「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」，包括澎科大在內的各校也有相應規範，以此一個案為例，這名假教授送審的「造假履歷」根本不符相關規定，明明其所謂「專業性工作」實質年資為「零年零個月」，究竟如何通過學校三級三審機制？「假教授」十三年來成功通過校內各級教評會層層把關，且一路升等至教授，果真騙術太過高明？還是人為包庇？或根本就是高教的系統性崩壞？

此刻，中小學校園正值多事之秋，相信許多第一線教育工作者看到這則台版「神鬼交鋒」醜聞，必定百感交集。

學校其實就是社會的縮影，現階段中小學校園氛圍與親師關係已然今非昔比，教師輔導管教問題、師生衝突與校園安全層出不窮，嚴重困擾全國各中小學；校園風聲鶴唳，教師人心惶惶，學校同仁無不戰戰兢兢。尤有甚者，在這樣的情勢下，政府一方面遲遲不能提出完整配套，以求全面處理校安問題，一方面又積極研議如何加速處理所謂不適任教師。殊不知，在極度不信任教師的法規與教育生態下，真有不適任教師也早已無所遁形，學校與同仁不僅無從包庇，甚至已然出現不少濫訴與整肅異己的個案，遑論要出現一路蒙混過關的假教授。

大選期間，各家陣營競相加碼教育投資，惟多數聚焦高教領域與私校師生，就連新年度的公教調薪也是獨厚高教，作為國家教育基礎的中小學明顯遭受冷落。更讓人感慨的是，不斷課責學校的教育部，對於教師組織大聲疾呼要求盡快增置校安人力，並修法落實家庭教育責任，迄今也未見有明確期程。

大學自治不能成為高教的遮羞布，在「現代南郭」掀開了高教潘朵拉盒子之後，教育部能否以課責中小學的標準，也好好梳理整治問題叢生的高教？