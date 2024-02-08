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醫學中心評鑑 盼I²醫院冒出頭

聯合報／ 蕭世槐／高雄醫學大學附設中和紀念醫院國際醫療中心主任（高雄市）
衛福部公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，新竹台大分院新竹醫院區域醫院通過評鑑，將成為北區第2家、竹竹苗首家的醫學中心。記者王駿杰/攝影
衛福部公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，新竹台大分院新竹醫院區域醫院通過評鑑，將成為北區第2家、竹竹苗首家的醫學中心。記者王駿杰/攝影

歷經新冠肺炎的洗禮與醫院評鑑停頓三年後，二○二三年重啟醫院評鑑，特別是百尺竿頭更上一層樓的企圖心，在這一次台北區與北區的醫學中心評鑑裡，看見台灣醫界追求好還要更好的決心，十一爭八，看似競爭，但也凸顯出過去七年，醫界的力爭上游之心未停歇。

鑑別力是統計學上常用的詞，但由此次評分結果，如果用統計學的無母數分析法來看，真的是無法鑑別出孰高孰低，下一步該如何走呢？

筆者自一九九七年，第一次參與了區域醫院評鑑，歷經新制醫院評鑑、醫學中心六大任務（試評）、第一次醫學中心PK賽，自二○一六年受聘擔任衛生福利部醫院評鑑委員後，深深覺得，醫學中心除了在原本的醫院評鑑條文以外，五大任務裡的「任務五」殊為重要。

特別是「積極參與國際組織活動或交流」及「積極參與國際衛生活動，並提供必要國際醫療援助」，其意涵在於醫學中心必須要擁有「國際化」（Internationalization）及「具社會影響力」（Social Impact）等「I²」的能力。

「I²」不僅包括往國際上的縱向與橫向鏈結，成為為國際醫藥臨床試驗、研究合作、收治跨境就醫的急重難症病患能自成一格的「國際醫療服務價值鏈」，不管是服務在台灣的外國人，或是來自全球各地的病患，醫學中心得發展出具有規模效益的國際醫療服務與品質。

其次為藉由國際醫療衛生合作，發揮醫學中心在國際社會上的影響力，與我國政府並肩同行，能至國外進行長期性、扎根性的醫療衛生合作（含upstream與downstream），其係奠基於「能使用國際通用語言與來自不同國家人員」進行交流、原本行之有年的「教學醫院評鑑」與投入國外醫衛人才（含大學及研究所）培育經驗及制度鏈上。

期待在次世代醫學中心評鑑五大任務裡，能讓更多具備「I²」（國際化及社會影響力）的醫院能冒出頭來，不論它的規模是大或是小，重點在於有沒有「I²」。

統計學 醫學

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