未滿18歲不判無期徒刑 該修法了

遭割頸致死的新北國中生日前舉行告別式，家屬發出聲明指出，年齡不應使司法成為失衡的天平。如此沉痛的呼籲，確實令人感到悲傷與不捨，只是現行法制對未滿十八歲不得處以極刑之規範，卻無法加以廢除。

依刑法，殺人者可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，且若殺害對象為十八歲以下者，依兒童及少年福利與權益保障法第一一二條第一項，還得加重其刑至二分之一，刑罰可謂極重。惟基於兒童與少年之身心尚未成熟，十四歲以下犯罪者，屬無責任能力而不罰；十四歲以上未滿十八歲的犯罪者，屬限制責任能力而得減刑。且根據刑法，未滿十八歲者不能判死刑或無期徒刑。故如新北割頸案之被告，即便手段極為凶殘，卻因未滿十八歲，注定不會被處極刑，甚至會受到減刑對待。

以年齡來為有無刑事責任能力之標準，實無視個別差異性，尤其在人的身心發展乃屬連續性下，則十七歲十一個月與剛滿十八歲者，人格有無極大變化，有時也難以圓說，反成為凶惡犯罪者的保護傘。故針對少年不得處死及十四至十八歲得減刑之規定，似就有廢除並依據個案判斷有無完全責任能力之必要。

惟在二○一九年，我國將兒童權利公約轉成國內法，除強調必須以人性尊嚴的方式對待少年犯罪者外，更明文禁止對十八歲以下者處死刑或無釋放可能的無期徒刑。人權公約幾與憲法有相等同地位，若立法刪除刑法相關減刑規定，恐生違憲疑慮。但因兒童權利公約僅禁止無釋放可能的終身刑，在我國刑法無期徒刑仍有假釋的情況下，刪除對十八歲以下犯罪者不得處無期徒刑之規定，或可為新一屆立委考慮修法之方向。

現行法制對於未成年人犯罪者，不得處死刑與終身監禁，更可能得到減刑對待，致不可能長期關在監獄下，對其處遇仍應以矯治為重心。而依據刑法，因未滿十八歲犯罪而減刑者，在刑之執行完畢後，得令入感化處所施以感化教育，以使少年犯能藉由此再教育，能回歸正常生活。惟感化教育有三年上限，換言之，若三年已到，即便少年犯的再犯風險仍高，還是得讓其重返社會，這完全忽視矯治個別化之目的，也有危及公眾安全之虞。故對於感化教育的期間上限，就有延長且每年評估再犯風險之修法必要。同時，對於感化教育機制，能否讓其誠心悔過而重返學校與社會，而非僅是另一座監獄，恐更應全面檢討。

憲法法庭將於四月廿三日，針對死刑是否違憲進行言詞辯論，死刑存廢是否因此一錘定音，實屬未知。但無論死刑是存是廢、死刑犯執不執行，都無法撫平家屬心中的痛，如何健全與強化對被害者的保護機制，絕對是國家責無旁貸的義務與責任。