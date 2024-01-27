延宕死刑 傷司法公信

五二○政權交接前，憲法法庭公告受理「最老死囚」王信福聲請釋憲案，及相關卅六件聲請案審理，定於四月廿三日開庭辯論。對於死刑是否違憲探討項目分別為：死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？

政府現階段很明顯試圖以司法行政措施達成廢死或緩死；但台灣國內近九成民意反廢死，司法院是否有擔當，客觀、中立持平反映民意，或只依附執政者意志，值得關注。

目前刑法並無絕對死刑而係「相對死刑」，即所觸犯極刑罪如「性侵又殺人」、「殺害直系血親尊親屬」、「擄人又殺人」等，可處「死刑」或「無期徒刑」，係因應世界潮流及配合兩公約而制訂，台灣已無「唯一死刑」罪。因此，法院對於被告若非行徑已達人神共憤、求生不可得之情節，不至於重判處死刑。

上述死囚法院判決已罪證明確，更有長達廿四年死刑定讞，但至今未執行。然而執行死刑機關並非法院，而係隸屬於行政部門即法務部，高層對死囚卻百般揣摩上意，以各種方式推拖、延宕，最後甚至祭出聲請釋憲，無非延緩死刑之執行達成廢死政策，此不僅辜負民意的期待，對經年累月司法纏訟的被害人家屬及歷審之承審法官，毋寧是一項折磨與踐踏，對司法公信力更是重大戕害。

廢死並非世界潮流，二○一九年七月，時任美國司法部長威廉巴爾宣布美國將恢復執行死刑，並下令聯邦監獄局負責執行；兩公約亦非代表廢死，而係對死刑增添了一層慎重決定，尊重生命同時要顧及被害人家屬之感受。國家耗資養逞凶鬥狠之輩，讓被害人家屬一路哭泣，公理何在？期待鐵骨錚錚的大法官們勇於承擔，讓死囚盡速伏法。