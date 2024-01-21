大屋頂下／民眾黨的三大戰略目標 柯文哲的可能與不可能

選前，有人問柯文哲：如果賴清德勝選，立法院三黨不過半，民眾黨成了關鍵少數，將靠向民進黨成為執政黨？或與國民黨並肩為反對黨？

現在，柯文哲與民眾黨在立法院正面臨此一選擇。

十三日晚開票後，敗落為第三名的柯文哲卻以幾乎是勝利者的口吻向激情的支持者說：下一個四年，我們會贏得更多的認同，下一次我們一定可以執政。四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，投給民眾黨。

這就是說，四年後，二○二八年，柯文哲仍將競選總統。這一場「敗選演說」，居然成了柯文哲二○二八的誓師檄文。

因此，今天談民眾黨在立法院的戰略布局，必須從二○二八年來看。

二○二八年，民眾黨有兩大戰略目標：一、柯文哲若要攻取總統大位，民眾黨要成為執政黨，其目標就還是要「下架民進黨」。這個頂層目標將制約今後四年民眾黨與民進黨（在立法院）的競合關係。二、就趨勢看，柯文哲若要在二○二八勝選，他已不易再如今天去挖民進黨的票，而只能去爭取國民黨或泛藍的票。因此，「藍白合」或「藍白鬥」仍是柯文哲必須面對的問題，也將制約未來四年民眾黨與國民黨（在立法院）的競合關係。

民眾黨的立院八人黨團在十五日記者會，對未來該黨在立院的布局出了「考題」，卻尚無答案。但就大結構而言，可能有四種方案：

一、民眾黨立委八票靠向民進黨，游錫堃為院長，黃珊珊是副院長，甚至黃珊珊為院長。民眾黨若採此途，當然不會只向民進黨要一個立法院正副院長而已，必會就行政部會首長等其他職位提出更多聲索。因此，民眾黨也就在實質上與民進黨組為某種形式的「聯合政府」。但此計必使柯文哲與民眾黨成為丑角，何況，既已與民進黨在立院聯手並組成聯合政府，則四年後「下架民進黨」的頂層目標從何談起？

二、在正副院長第一輪投票時，民眾黨推出我黨候選人，展示自主立場，並使選舉進入第二輪。二輪投票時，表面宣稱開放黨員自主，實則民眾黨可能在投票指令下團進團出選出民進黨推舉的正副院長，也可能選出國民黨推舉的正副院長。這兩種投票指令的後續政治效應將截然不同，但共同的結果為黃珊珊不是副院長。此計對民眾黨的ＣＰ值最低。

三、民眾黨在第一輪自推候選人，第二輪投票全體缺席，由國民黨韓江配當選。其效應如第二案。

四、與國民黨達成協議，韓國瑜為院長，黃珊珊為副院長。此計使民眾黨不必靠向民進黨而成執政黨，也不僅只是一個光桿在野黨，而是與國民黨聯合成為「共同主導立法院的在野聯盟」，將「朝小野大」的效應發揮至極。

大致而言，以第四方案對未來四年民眾黨的兩大戰略目標比較匹配。一、黃珊珊成為立院副院長，民眾黨深入立院建制操作，更能實現從「強力監督」到「下架民進黨」的戰略目標。二、柯文哲要競逐二○二八，仍須處理「藍白合」的難題，則與其屆時藍白又拚得你死我活，不如經由在立法院建立起平緩的藍白競合關係，雙方用四年時間共同找出在二○二八「下架民進黨」的最佳組合與方案。

回頭來看，十五日民眾黨立院八人黨團的記者會是一場成功的操作。主張「不定期邀請總統到立院作國情報告」，這是憲政權責結構改革的關鍵性提議。至於「四項承諾」，聽證權與人事同意權，是提升立院憲政地位；立委利益迴避與立委經費公開，則是刀刃向內。一般認為，在今日政治時空下，這些主張皆是順天應人。

民進黨對這些主張的回應是「正副院長應以是否適任為考量，而非以各種訴求為前提」，語多保留。國民黨方面則還看不到有什麼反對的理由。所以，只要實現了第四方案，這些主張皆有了兌現的條件。因此，十五日的這場記者會，只是在炫示民眾黨的先聲奪人，但落實的方法應當仍在第四方案。

如果第四方案實現，一切法案的提案與審查，皆可在藍白建制內進行，各種法案經立院的藍白多數席位主導通過後，應皆已完成「對的就贊成／錯的就反對」的選汰程序。

以上討論，是從柯文哲將角逐二○二八總統為基本想定，並以民眾黨一黨的利害為視角。但柯文哲與民眾黨在台灣政治發展史上，均可能有超越柯文哲個人政治野心及民眾黨民粹演示的意義。

許多人認為，柯文哲是一個忽左忽右、忽藍忽綠的徹底「機會主義者」，他一人操縱的民眾黨則被稱為「以偽科學為名的宗教組織」。但不論毀譽，柯文哲已成為可能撬動台灣政治生態的槓桿。

柯文哲的特質就是「變」，支持者之所以支持他，也因他的「變」。

這個「變」的主體（不是全體）可說就是一股「綠色政治移民」的潮湧。柯文哲、黃國昌與陳昭姿即可謂是三種不同類型的「深綠出走者」。大選開票結果更顯示，相當數量的綠粉如今已轉為柯粉，柯帶著這些原綠粉出埃及並許諾他們走向應許之地。

因此，大體而言（不是全體），民眾黨是一個「綠色政治移民」的中途站。這些移民對台獨的基本教義已生批評意識，更對民進黨在清廉政治及民主操持上的腐敗產生憎惡。他們要走出民進黨，但不願走進國民黨，因此以民眾黨為中途之家。

這種「中途性」最微妙的表徵顯現在大選中民眾黨的群眾場合出現大量中華民國青天白日滿地紅國旗，這在民進黨的場合是不能想像的，但像陳昭姿這樣的台獨卻在國旗簇擁下跟著主張「台獨都是騙子」的柯文哲嗨翻了天，不能不說這是政治奇觀。

這一股綠色政治移民潮，其實蘊蓄著台灣跳脫藍綠政治的生機，值得珍惜，但如今卻只是走到中途，他們若想取代藍綠尚待努力，畢竟今年的得票率僅廿六點四六％。路漫漫其修遠兮，何去何從？

柯文哲可以用這個「關鍵少數」為「政治勒索」的工具（呂秀蓮語），以實現他進入總統府為最高戰略目標。但是，柯文哲也可以使這個「關鍵少數」成為形塑「新政治」及「改變台灣政治文化」的槓桿，這就成了民眾黨可以追求的第三個戰略目標。

本文認為，柯文哲想贏得二○二八總統大位不易，必須靠不斷的「政治勒索」，最後也可能落得面目全非。但他若善用現今贏得的關鍵少數地位，來推倡台灣新政治卻不無可能。當他完成了可能的，不可能的也就有可能了。