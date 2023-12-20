台是抗氣候變遷好夥伴？

聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）日前結束，我國能源政策跟轉型是否能獲得國際肯定呢？外交部說台灣是對抗氣候變遷的好夥伴，但事實是如此嗎？

根據多個氣候組織公布的全球氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ），我國今年績效排名六十一名、倒數第七，為何會淪落如此？從執政黨很在意的再生能源項目來看，台灣倒數第十七，直到去年為止再生能源也僅占八點三％，化石燃料卻超過八成。根據經濟部的能源發展綱領，我國首要目標是二○二五非核家園，其中能源供給面提到要擴大天然氣使用，因此我國在減碳路上，實際卻是增加化石燃料使用率。

日本這次獲國際非政府組織「氣候行動網」頒發諷刺減排不力的「化石獎」，因化石燃料使用攀升，再透過碳捕捉等方式減碳，遭批評這樣會放慢能源過渡至可再生能源的進程。台灣也曾有「乾淨的煤」和「天然氣比煤更乾淨」的說法，但都離不開化石燃料，碳排也十分可觀，因此我國持續增加化石燃料的政策站不站得住腳，也就呼之欲出。

ＣＯＰ28提出的協議草案雖未淘汰化石燃料，卻仍有出現減少生產和使用化石燃料。我國應順應廿二個擁有核能的國家所提之宣言，即便許多人批評只有廿二國、也非大會正式協議，但核能國僅卅二國，卻有廿二國連署，這才是值得關注的，透過核能降低化石燃料勢在必行。

有意思的是，當談論到核能是不是綠能時，執政黨和不少組織都會拿ＲＥ１００反對，實際上ＲＥ１００指的是百分百再生能源，核能當然不會被列入，但不能說核能不是「綠能」。核能作為基本負載發電，理應負責維持台灣電網穩定和低成本發電，卻被更高成本和風險的燃氣取代，實屬笑話。核能的使用應當重新討論，並正視以核養綠公投的結果。