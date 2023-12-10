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且看綠官們如何面對禮義廉恥

聯合報／ 季節／新黨輿情中心主任（台北市）

民進黨執政下通過實行的一○八課綱，高中國文科部分將原本推薦的核心卅篇古文，砍到只剩十五篇，包括顧炎武「廉恥」一文也被砍掉，北一女中的國文老師對此痛批，學生不再有機會思考，「士大夫之無恥，是謂國恥」，是無恥課綱。

對此，綠營人士紛紛駁斥，有的強調沒有列在推薦的古文，書商還是可以採用；有的則說，古文讀得好和品行沒關係。

然而，提出的理由再多，都不如看看過往民進黨是怎麼面對「禮義廉恥」的。雲林縣在張麗善縣長執政下，全縣一九六所公立國中、國小及分班分校同步掛回「禮義廉恥」匾額，馬上被民進黨立委蘇治芬痛批「禮義廉恥不是優良傳統、是威權復辟」。

同樣的，盧秀燕市長執政下的台中市，中華民國全國家長協會曾發起校園掛「禮義廉恥」行動，號召五十所學校共同舉辦「禮義廉恥」聯合掛牌。民進黨議員又出來批評，認為容易走向傳統標語式口號治校的回頭路。

更別說前閣揆蘇貞昌，當年在立法院備詢時，被立委問到什麼是「四維八德」，竟自以為幽默的回稱「四尾、土龍、土蝨」、「桃園有八德」。

言教不如身教，教育部講再多遍課綱沒有廢棄禮義廉恥，結果民進黨帶頭的大官和民代動輒用這種態度面對禮義廉恥，要怎麼說服人民相信民進黨政府重視禮義廉恥？長此以往，民眾會因此更重視禮義廉恥，還是會被影響，跟著覺得禮義廉恥不重要，甚至是「威權復辟」呢？

面對兩岸關係和統獨前途，不同政黨可以有不同主張，但道德與品格，是任何人都不該喪失的，如果為了台獨推動去中國化，不惜把中華文化固有道德的禮義廉恥也貶低甚至廢棄，那這樣就是在禍害下一代，因為縱使台獨成功建國了，如果國人都跟著鄙視禮義廉恥的觀念，詐騙、強盜、恐嚇等惡行充斥，那這樣的國家，是我們想要、需要的嗎？盼望政治人物別再為了一時的政治意圖，禍害台灣長久的社會價值。

民進黨 課綱 國文

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