超高齡社會 正視4支長照穿雲箭

二○二三年將屆年尾，也讓台灣邁入六十五歲長者占比率超過廿％的超高齡社會，又往前挺進一步。加速而來的老化步伐，更使得亟待射出的長照及其憂鬱烏雲的四隻穿雲箭，有加以嚴肅看待之必要。

首先，第一支穿雲箭是「長照保險」。近年來不斷擴編的長照費用，除了有其用以滿足老障等特定對象、特殊需求及其特別項目外，採行公務預算的財源籌措方法，也讓整體預算編列出現必然的排擠效應，更讓權利行使與責任義務的對應關係，出現類似「吃健保」之於「撈長照」的道德危險行徑。就此而言，相應於生不如死的人口老化趨向，回歸社會保險體制建構出的長照服務，勢必是一項必要之惡的變革作為，如此一來，從長照保險貫通於商業保險、從社會保險接軌於長照服務輸送，以至於從國家的法定責任串聯到民眾生命的社會連帶關係。所謂的長照悲歌或長照殺人，就不僅止限縮於你我他的單一生命故事，而是要有「個人境遇─長照保險制度─超高齡社會大環境」的總體視野。

其次，第二支穿雲箭是「照顧素養」。扣緊不同階段，像是從預備照顧者、新手照顧者、夜間照顧者、全職照顧者、資深照顧者到畢業照顧者的角色扮演和功能運作，由於親人家屬端欠缺對於失能、失智受照者的照顧素養，也使得照顧憂鬱及照顧殺人，成為早晚會出現的預期性後果，如此一來，除了試行評估、照顧協議、補充協力或負擔補助外，更要進一步檢視究竟係屬於照顧意願問題之「不為」、照顧能力問題之「不能」以及結構性限制問題之「不甘」的環節出現的運作失靈情形，連帶地，包裹於認知態度、照顧技巧及其專業知能的照顧素養，更要包括啟蒙教育、通識教育、大眾教育、專業教育、轉銜教育、繼續教育等長照教育宣導，就此而言，從你我做起的減法照顧與自立生活，實屬必要，否則，貼身照顧而來的身心負荷、毒性壓力、創傷及照顧憂鬱，只會積累成為長照悲歌的最後一根稻草。

最後，照服員、居服員之類的家外照顧者，限縮於訓用合一、職前準備、在職培力、勞動權益保障等待解的制度設計，也讓第三支穿雲箭：從業人員的專業職能，成為當前社會難以提升照顧服務質感的破口之一，連帶的是欠缺包括居家服務、日間照顧及其機構養護之於多軌並行的第四支穿雲箭，更讓已疲憊不堪且脆弱不已的長照家庭或主照家屬，一肩挑起人子之道的文化性包袱。如此一來，潛藏於長照議題冰山下的，就不單只是照顧憂鬱，而是環環相扣、層層堆疊、彼此糾結和難以切割之人、事、物以及文化認知的多方拉扯。

總之，長照保險、照顧素養、專業職能以及多軌並行等四支穿雲箭，穿透天際的不僅止於照顧憂鬱烏雲，而是如何提出一套長治久安的長照藍圖願景，讓長照家庭或極高齡社會得以安住其心。