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科技、人文聯合講座／教育部應重視張鎮華教授的意見

聯合報／ 李家同

張鎮華教授是台大數學系教授，他一直關心數學教育。我記得他有一次告訴我，英國學者們發現，學童在國小四年級時，就感覺到數學的壓力。最近他在一個群組中說：「國中會考的數學題目，應該比照英國人的做法，全部改為填充題。難度要下降，只考基本能力。」我完全同意他的想法，會考的數學實在是夠難的。

不僅會考的數學題目很難，英文題目更加難。可憐的國中畢業生必須要有能力一面閱讀長篇大論的英文文章，一面回答考題。長篇大論的文章中，有時是完全看不懂的詩，也可能與宗教問題有關。如果我是考生，一定會感到非常緊張，因為題目多而難，應答的時間卻又很短。

會考的題目很難，是因為會考現在的主要目的是作為升學之用。其實會考的本意是測驗學生的基本能力，現在本末倒置，會考的題目如此之難，已經無法測驗出學生的基本能力。政府無法經由會考知道有多少學生連基本能力都沒有，這是相當令人遺憾的事。

會考的成績應該有兩種：一、會考總成績；二、會考中基本題的成績。這樣做，可以使得學校經由會考選才。對於學生而言，如果學生知道自己雖然總成績不夠好，但是在基本考題上已經不錯，這個孩子會因此對自己比較有信心。

不僅如此，政府也因此可以知道全國國中畢業生中，有多少學生是沒有最基本能力的。因為我們目前的會考考題太難，政府現在其實無法真正地知道學生有沒有最基本的程度。現在的制度是，如果學生在某一學科中拿Ｃ，就表示待加強；但是拿Ｃ的同學之間仍有很大的差異，有些拿Ｃ學生的程度其實和「Ｂ－」學生的程度相差不遠，但也有學生的程度差到了極點。以英文為例，有些國中生寫不全廿六個英文字母，政府絕對要知道這種低程度的學生有多少。

學生的學業程度不僅與他們未來的生活有密切關係，學業程度太差的學生長大成人，多數會成為低收入戶。因此，如果我們的教育能夠幫助他們，使他們的學業程度提高，當然會減少低收入戶，也減少國家社會福利的負擔。對國家的競爭力而言，全國學生的學業程度如果普遍地提高，也一定會提高整個國家的競爭力。

如果我們的考題如此之難，很多學生對自己其實是沒有信心的，也會放棄學習。張鎮華教授的建議是相當值得政府重視的。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

會考 考題

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