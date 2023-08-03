依法撥補 勿再剝削公教

一○七年軍公教年金改革屆滿五年，行政院會同考試院首次檢討，立委質疑年改結果「沒人因此變得更好」，甚至由於近年通膨影響，使得軍公教及勞工族群一同走向「均貧」，也造成軍公教人才流失。銓敘部隨即說明，自一○七年七月至一一一年底，年改節省經費挹注公務人員退撫基金累計達一千六百億元，有效改善基金收支失衡，且退撫基金用罄年限已有效延後至一四○年，得以達到維持一個世代財務穩健的年改目標。

但有些重要資訊並沒有被充分揭露討論。一一二年七月公務人員退撫新制實施後，由於另立個人專戶退撫儲金，新進公務人員所提撥退休金不再注入「舊退撫基金」，據銓敘部精算，將造成該基金比原先年改的一四○年提前四年用罄。為此，銓敘部同時修正公務人員退休資遣撫卹法第九十三條，規定自新制實施之日起，分年編列預算撥款補助，以填補新制財務缺口；並在公教團體強力向立委遊說爭取下，加入原法案未規畫的「依前項規定完成撥補後，應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務」。

然而，行政院七月二十六日召開的一一三年度中央政府總預算全體會議，對於撥補公務人員新制造成的財務缺口，初步僅核列公、教退撫基金不到五十億元，遠不及銓敘部及教育部原來規畫十年補足缺口、每年（今年）所編列的一九四億元及一二三億元。難怪教師團體批評政府「失信於師」，其實也失信於公務人員。

年改後，公教團體因懼怕遭二次年改，在相關討論時，都建議政府應逐年撥補現行退撫基金，以健全基金財務。其理由是，過去退撫基金產生財務缺口，主因是提撥不足。基於退撫制度「共同提撥制」的精神，既然年改每年節省經費已挹注退撫基金，形同公務人員自行提撥，則政府亦應相對提撥；何況對於勞工勞退基金現有財務缺口，政府在未提出改革作法前，為改善其財務狀況，自二○二○年逐年撥補，迄今已達一二七○億元。

一○五年政府宣稱基於總體財務考量，針對所有年金制度研議改革。詎料後來的年改僅針對軍公教，對於財務問題嚴重許多的勞退制度（勞退基金潛藏負債現為軍公教退撫基金四倍多），不但未能同時改革、造成軍公教的「相對剝奪感」，且自二○二○年政府又逐年撥補勞退基金財務缺口，對於軍公教屢屢要求政府應相對提撥經費健全退撫基金財務置之不理，又造成軍公教二次「相對剝奪感」。

如今退撫新制造成「舊退撫基金」的新財務缺口，行政院核列一一三年預算時，吝於依據銓敘部及教育部規畫的撥補額度編列，更讓軍公教如何期待撥補現行退撫基金「舊缺口」？

呼籲政府應依法落實分階段撥補退撫基金新、舊財務缺口，以避免「二次年改」，庶幾不失信於軍公教人員，也避免現有軍公教人員遭受「二次傷害」！