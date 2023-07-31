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要資源拒監督？一流大學始於自省

聯合報／ 王麗雲／台師大教育系暨教育政策與行政研究所教授（台北市）

「二○二三高等教育改革論壇」第五場論壇，主題為「台灣有世界一流大學嗎？政府到底做了什麼」？高教領導者在資金稀缺下，還能經營出今日的局面，實感敬佩；不過就其對總統參選人提出的改革訴求，筆者有不同意見。

這些訴求可以歸納為兩個重點：一是「錢給我」，二是「別管我」。這兩個訴求間存在矛盾，不論是學費的決定或是高等教育的治理，都不只是大學的事。大學享用公共資源，理應受公共監督；大學的表現對產業、教職員與學生影響重大，當受公評。

可以理解校長們希望掌握更多資源以發展學校，政府經費不好拿、限制多，所以要求學費鬆綁以擴充大學經費。但是目前大學治理與監督機制尚難稱健全，學倫案的喧擾可見一斑。或見工作繁重的大學領導團隊與其隊友獲獎不斷，政府資源淪為少數人交易酬賞工具；或見校內主管帶頭霸凌教師、掠奪學術資源，心中毫無社會責任。校長們相當在乎的大學校長遴選制度，也未見多少校長持平反省現行制度對大學發展的不利影響。大學真的可被信任嗎？

政府最該做的事，不是給大學更多資源，也不是由大學治理中抽身，而是建立良善的大學內外部治理體制，保障學術自由與公共參與，平衡學術邏輯與政治邏輯；如此社會與學子投入大學的經費才能做更有效的運用。澳、美、日等高等教育先進國家，政府均參與高等教育治理，大學與社會互動密切，以筆者曾參加的澳洲大學會議，國會、政府、媒體等與會，討論社會對高等教育的期待，規畫發展藍圖。

大學不能自外於社會、排除政府，而應與政府及社會密切互動對話，率先樂意接受監督。不是只會質問政府為高教做了什麼，不要只在乎名次進退，而要問自己樹立了哪些社會榜樣，對學生、對台灣與國際社會發展產生了哪些具體貢獻。大學應該更具宏觀與高度，而不只是要資源、爭名次，卻不要責任又排除監督。

高教 領導者

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