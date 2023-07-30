名家縱論／碳稅、碳費與碳交易

政府根據「氣候變遷因應法」，擬針對鋼鐵、水泥、半導體等高耗能產業課徵碳費。碳費收入將用於執行減量及氣候變遷調適等用途，待子法訂定後最快於二○二四至二五年實施。

另將於八月成立碳權交易所。本文認為：政府目前規畫的碳費徵課對象僅限耗能產業，範圍偏小、金額也少，難與國際接軌；未來若實施以耗能產業為主的碳交易制，則有重覆課徵現象，亟待改弦更張。

碳定價制度主要目的在使碳排成本反映在商品價格上，透過市場誘因來達到減碳目標。此制度包括強制性的碳稅（費）徵課與碳排放交易，及自願性的碳信用抵換。據世銀統計，至今年三月底，全球已有六十九個國家，卅四個地方層級政府實施強制性碳排放交易制度及碳稅。其中，實施碳排放交易的國家有四十一國，實施碳稅的有廿八國。

若要達成《巴黎協定》限制升溫攝氏兩度，全球碳價水準應於二○三○年達到每公噸碳當量六十一至一二二美元，台灣擬議中的碳費費率，受限於基金用途，大抵介於每公噸碳當量三點三至十美元間，不只遠低於上述水準，也遠低於目前每公噸碳當量九十歐元的歐盟碳交易價格。

碳稅（費）及碳排放交易制度，就淨零目標而言各有優缺點。碳稅的優點是：一、即時性：無須總量管制及配額也能實行；二、行政及交易成本低；三、課徵範圍廣，可以包括固定污染源及移動污染源（交通運輸）的大小能源用戶。實施碳排放交易制度，則須有總量管制及配額，並需設立市場，交易成本高，規範的行業僅限排碳大戶，且不易實施在移動污染源。再者，在同一碳價之下，碳交易僅限超過配額部分，碳稅則需課所有碳排量。對廠商而言，碳稅負擔，會比碳交易重。但兩種制度其實可以併行，前述六十九國中，兩制併行的國家有廿一國。

自願性的碳信用抵換機制包括聯合國的清潔發展機制（ＣＤＭ）、跨國民間機構的黃金標準（ＧＳ）與自願碳減排核證標準（ＶＣＳ）。我國參考聯合國ＣＤＭ，自二Ｏ一五年環保署推動的溫室氣體自願減量專案制度，目前尚有剩餘額度一六九六萬噸可供交易。這應是碳交易所成立後的初期交易標的。

根據「氣候變遷因應法」，碳費將由大到小依排碳量分階段開徵，環保署規畫第一階段針對年排放量二點五萬餘公噸二氧化碳當量的「排碳大戶」徵收碳費，包括鋼鐵、水泥、半導體等約有二八七家業者，電力業則排除在外。碳費收入將專款專用於執行減量及氣候變遷調適等用途。

根據以上，擬提兩點政策建議：

一、改以碳稅及其配套取代碳費：碳費受限於基金用途，費率偏低，範圍太小，無益於國際碳關稅課徵及減碳目標。宜改以單位熱值含碳量課徵碳稅及其配套取代碳費，並漸進推動。其配套是將稅收做下列用途以減少經濟衝擊並增加政治接受度：將油品貨物稅及汽車燃料使用費併入；取消或降低汽車及水泥以外所有的貨物稅、娛樂稅及印花稅；提高個人所得稅免稅額；對低收入戶給予能源津貼；仿北歐國家分擔企業提供員工的社會安全支出，以增加就業；對減碳績效良好的廠商給予獎勵；溫室氣體減量之研發及政策研究。

二、實施世界主流作法：碳稅及碳排放交易制度兩制併行但規範對象不重疊。要言之，碳交易規範對象是鋼鐵、水泥等耗能產業，而碳稅課徵對象是耗能產業以外的產業及家庭能源用戶。

如此將有助於與世界接軌、避免重覆課徵，並利於淨零目標的達成。

（作者為中央大學管理講座教授）