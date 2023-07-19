只重罰無配套 難解物流臨停難題

我國的道路規畫一直沒有跟上社會變遷，對行人不友善，對貨車司機也不友善。發展至今，已經變成行人走在路上有危險，司機下了車也是行人，一樣危險，今年五月才發生一起司機違停下貨遭撞致死的憾事。

政府為了宣誓對交通安全的重視，大幅加嚴道路交通管理處罰條例，將違規停車也列入重罰的項目；違停一次就開罰記點一次，達一定違規點數，則課以吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照處分，完全沒有考慮到現實貨車司機的工作困境。

台灣是住商混合社會，幾乎每條大街小巷都有商家林立；商家並不是單租店面就可以營運，要有人送貨才有東西好賣。然而商家承租店面或政府規畫道路時，常常沒有考慮到有無空間上下貨；貨車司機更常被高貨量所逼，要趕時間送貨，違停就變成常態。現今宅配需求愈來愈發達，單純的住宅區也可能有大量的貨件，但卸貨車格更少，違停也愈來愈嚴重。

貨車司機臨停的難題，也凸顯目前道路規畫的光怪陸離，甚麼地方要畫甚麼樣的標線、需要多少卸貨車格，常變成地方自治的權力邏輯；甚至有市議員把爭取卸貨車格假日開放給一般車停用當作選民服務，忽視貨車司機的需求，更看不出來有任何都市設計的科學邏輯。

強化交通安全的根本之道，應該是廣設人行道、挖停車彎；在配送熱點附近廣設卸貨車格，可以兼顧司機和行人的安全，物流和商家的營運也能穩定。這是一個非常理想的方案，卻離現實還很遠，但並不是因為離現實很遠，就不用動腦。直接讓嚴刑峻法上路，甚至開放檢舉魔人檢舉，這種炒短線政策根本是作秀；結果就是很快會有大量的貨車司機不能工作，養家活口成為問題，物流業的運作也會發生困難。

在理想和現實中間，其實有很多配套可以逐步推行，例如統計配達熱點所需卸貨車格、限制非營業貨車停用卸貨車格；或仿效他國，特定路段讓物流車申請臨停許可來達成管制，這些都是可以討論的做法。希望政府和社會大眾能跟從業貨車司機們一起集思廣益，把我們的生計和安全也放進政策規畫的視野裡。