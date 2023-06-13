生命可貴 狂言武統太可惡

近日受海峽兩岸醫藥衛生交流協會王立基會長之邀，前往北京訪問。在新冠疫情之前，即使是民進黨政府時代，兩岸醫藥衛生的交流也十分頻繁，不但衛生政策、醫院管理、各專科領域如此，就連兩岸企業家峰會，也設有生技與健康照護產業合作小組，台灣提供大陸在政策及管理上許多協助。

因此，二○一○年本人在日內瓦參加WHA大會，與中共衛生部長陳竺會面時，很快達成共識，認為應該共同為促進兩岸華人健康而努力。該年底，完成兩岸醫藥衛生合作協議，也因此，二○二○年新冠疫情初起，台灣就能依據該協議，在第一周即派兩名感染科專家前往武漢，領先全球發現該病會人傳人，而能啟動中央疫情指揮中心，成為第一階段世界防疫的表率。

此次前往北京，除了拜訪王立基會長以外，客隨主便，被邀請參加「兩岸交流論壇」。對岸代表有李毅，可以說是一名「政治網紅」，擁有美國博士學位，是強力武統台灣派，曾來台四次，第四次是在蔡政府時期，被人檢舉為匪宣傳，檢調動員到民宿圍捕，將他強制遣返出發地香港。另一位代表李肅，亦為美國博士；還有一位卞洪登，是馬來西亞籍富商。

李毅的主張不難理解，中國自鴉片戰爭以來，歷經八國聯軍、中日甲午戰爭、日本侵華南京大屠殺，受盡蹂躪與屈辱。而大陸改革開放後，國力達到歷史新高，當然應該積極收復因甲午戰爭失去的台灣，統一國土，洗刷近兩百年的國恥。後兩位則認為應該以緩和的方法促進統一，例如窮台及困台，武力是最後選項。陪同我的台灣朋友有兩位，都是北京大學博士，當然與我一同強烈反對武統。

國人不可不知的是，在中共的洗腦教育下，這些統一心態已深植五十歲以上的中國人腦中。認為今日中國已成為超越俄羅斯的世界強權，加上習近平已將權力集中，如果這時還不將台灣併入版圖，如何向廣大中國人及歷史交代？因此有李毅的口出狂言，就算傷亡七千萬人，甚至與美國因為要保台發生了核戰，死亡一億四千萬人，也不過是小菜一碟。這段視頻發出以後，大陸網民炸鍋，要他第一個上戰場攻打台灣。而本人聽聞對方竟然要以大量殺人為統一手段，當場暴怒，指著鼻子斥罵其為混蛋、殺人魔。

有趣的是，蔡政府一再說備戰才能止戰，接受美國人建議，要各派出所裝備針刺防空飛彈、以數十億購買十四套地雷發射器、普發AK-47、保警國軍化，並將高中生列冊管理，延長兵役年限等等。但是請問副總統、行政院長、綠營立委，甚至民進黨各縣市議員，有哪位的子女去服常備兵役？還是送到美日等國避戰了？蔡政府讓兩岸陷入兵凶戰危，服役中的常備兵有高達四千人申請提前退伍，兩岸男子漢，打嘴砲可以，但生命誠可貴，真開砲中國人打中國人，都請別人去，我可不幹。