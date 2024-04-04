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到港吃1碗麵花近2千元！男嘆流「貧窮的淚水」網看完狂嘲諷

香港01／ 撰文／凌逸德
原po在香港吃了一碗麵458元，表示流下了貧窮的淚水，再也不敢去了，但網友見到是上湯焗澳洲龍蝦加麵，直呼根本是炫耀。小紅書照片
原po在香港吃了一碗麵458元，表示流下了貧窮的淚水，再也不敢去了，但網友見到是上湯焗澳洲龍蝦加麵，直呼根本是炫耀。小紅書照片

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炫富有很多種方法，但扮窮是一定不可取。1名聲稱在香港讀碩士的中年中國男子在小紅書表示，獨自在香港吃了1碗麵，連同其他費用，共付了458元（約台幣1,877元），感嘆「流下了貧窮的淚水」，但網友留意到中年男吃的食物是上湯焗澳洲龍蝦加麵，紛紛嘲諷「大哥，你吃龍蝦麵，你在中國也都要這個價啦」、「貧窮，但吃龍蝦麵」、「炫耀啦」。

47歲樓主在小紅書表示，自己來港讀碩士課程，希望記真實事情錄在香港遇到的，範圍包括留學、美食、求職和租屋，歡迎大家理性交流。他日前發文，上載1張收據，並指「一碗麵458元港幣，流下了貧窮的淚水，再也不敢去了」，圖中可見，他點了上湯焗澳洲龍蝦加麵，售價368元（約台幣1,508元），連同其他費用包括加一服務費，總數458元（約台幣1,877元）。樓主還分享了上湯焗澳洲龍蝦加麵的相片。

多名網友紛紛嘲諷「你不吃只單吃一碗麵，你是叫了一盤上湯焗龍蝦麵，那隻龍蝦肯定超過一斤。這樣騙流量你良心不會痛？」、「標題黨無誤」、「貴在澳洲龍蝦，不是貴在麵上」。

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文章授權轉載自《香港01》

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