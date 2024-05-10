璩靜離職前已自己開公司 李彥宏對員工說：你們才代表百度

昨天才被證實已離職的百度前公關副總裁璩靜，在仍擔任副總裁期間已自己另成立一家公司；據《第一財經》報導，今年4月24日深圳市「哇咔哇咔文化有限公司」成立，該公司法人代表為璩靜。公司經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、化妝品零售、服飾服飾零售、文化娛樂經紀人服務等。

相關人士告訴第一財經，該公司法人即為剛離職的百度副總裁璩靜，持股比例90%。另一名持股10%的股東鄒少歡是璩靜在百度任職期間的助理。

百度公關前副總裁璩靜為打造「霸總」人設，選取爭議話題在抖音帳號發布視頻，引發極大的風波，連續兩日登上熱搜榜。輿論發酵後，璩靜清空了先前所有的影片內容，並於9日在其朋友圈、抖音帳號下發佈道歉聲明。 9日，百度內部人士消息顯示，璩靜已從百度離職。

另據騰訊新聞《AI光年》獨家獲悉，5月9日下午，百度創辦人李彥宏與人力資源負責人崔珊珊召開小範圍員工溝通會，對璩靜事件進行了點評。李彥宏現場表彰了百度優秀員工，「你們才代表百度，你們才代表最真實的百度，你們才是百度最真實的代表。」李彥宏情緒頗為激動的表示。

根據《AI光年》了解，在溝通會現場，百度人力資源負責人崔珊珊表示，近期大家多少關注到一些輿論爭議，有的同學也多少還會產生困擾。但這裡我請大家相信，在百度沒有什麼比「簡單可依賴」的價值觀更值得守護和堅守。輿論的喧囂總會過去，而我們的自我革新永不止步。

公開資料顯示，璩靜，畢業於外交學院，曾任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長。 2021年8月，有媒體報道，璩靜已入職百度，任副總裁（VP），負責集團公眾溝通部工作。

五一節假日期間，璩靜發布視頻，其親口講述有員工因連續出差50天的需求，擔心影響家庭關係，她卻認為「我為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她的婆婆」。關於員工的個人生活，璩靜稱「如果你這麼在意你男朋友支不支持你，你可以辭職啊，我秒批」，「而且我根本沒有義務去了解，你哭了還是沒哭，吵架沒吵架，這不是我作為主管該關心的事情」。

網友對此普遍認為，過個勞動節上網刷個短視頻還要看到璩靜的職場PUA，引起不適。因璩靜在影片中談的內容過於激烈而引發輿情，外界對於影片內容的討論進一步上升至百度的價值觀。 5月7日，相關議題登上多個平台熱門搜榜。百度港股以108.3港元收盤，下跌2.17%，市值蒸發超60億港幣。璩靜隨後清空了帳號上的完整影片。

5月9日，璩靜在其朋友圈、抖音帳號下發佈道歉聲明稱，「發布短視頻之前，我沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場，特此澄清和道歉。 」