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華為官宣：余承東職務調整 終端BG執行長變更為董事長

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸科技巨頭華為10日在官網更新了管理層消息，宣布余承東職務調整，由終端BG執行長變更為終端BG董事長。中新社
大陸科技巨頭華為10日在官網更新了管理層消息，宣布余承東職務調整，由終端BG執行長變更為終端BG董事長。中新社

大陸科技巨頭華為10日在官網更新了管理層消息，宣布余承東職務調整，由終端BG執行長變更為終端BG董事長。余承東的微博簡介也進行了更新。

目前，余承東擔任華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長、智能終端與智能汽車部件IRB主任。

華為4月30日宣布余承東將卸任華為終端BG執行長一職，但仍保留終端BG董事長職位。原華為終端BG首席運營官何剛接任華為終端BG執行長。何剛的微博認證則更新為「華為終端BG執行長」。

陸媒此前引述華為知情人士稱，華為擁有完善的內部治理架構，此次為正常管理任命，可以讓余承東有更多的精力為消費者打造精品。

也有分析認為，透過高層職務的合理分配，使得像余承東這樣的關鍵人物更加專注於戰略層面的規劃與指導，尤其是針對消費者市場的產品創新和智慧汽車解決方案的深度整合。而何剛則直接領導終端業務的日常運營，保證決策的高效執行和業務的穩健推進。

公開資料顯示，余承東1993年加入華為，歷任3G產品總監、無線產品行銷副總裁、無線產品線總裁、歐洲片區總裁、戰略與Marketing總裁等。

余承東從2011年接手華為終端業務，陸媒報導，他在任期間，華為終端業務收入從2012年的1,601億元人民幣，成長至2020年的4,829億元人民幣。

報導稱，在余承東帶領下，華為一度成為全球第二大手機品牌。但受到美國制裁影響，華為手機一度因為缺晶片，而銷量大幅下滑。不過，去年華為推出Mate 60系列重新回到高端機市場。

人民幣 余承東 消費者

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