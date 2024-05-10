萬噸級商船 首度沿海直航重慶

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶海事局表示，5月8日，載運5400噸進口大豆的「創新5」貨船順利進入重慶水域，開創了萬噸級江海直達船舶從沿海直航重慶的先河，並開啟舟山至重慶的江海直達新航線。

中新社報導，「創新5」貨船總長130米，設計載貨量9832噸。本次航行，該船於4月24日從寧波舟山港出發，將直航到重慶萬州新田港、珞璜港。這改變了以往需在長江中下游港口通過江船轉運的模式，預計可縮短運輸時間約20天，節省中轉費並減少貨物損壞率。 　重慶海事局有關負責人介紹，三峽成庫後，長江上游航道條件有了變化，庫區、回水變動區及自然航段並存。庫區航道條件明顯改善，但回水變動區及自然航段部分水域在低水位時期航道彎曲狹窄、水流湍急，通航條件較差。江海直達船舶船型較大、吃水深，舵設備等重要設備結構差異，航行操縱性能也不同，在彎、窄、淺、急水域航行和會讓，面臨較大挑戰。過去萬噸級江海直達船舶不曾直航重慶。　　觀察人士表示，此次新航線的開通，是長江上游航運的重大利好，將加快推進中國西部地區與江浙地區的經濟貿易往來，為長江經濟帶高質量發展提供更高效的物流支撐。

新航 航線

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