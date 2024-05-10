晶片法助攻 美先進產能將贏陸

「日經亞洲」引述報告指出，在二○三二年前，美國半導體產能將提升兩倍以上，並掌控近百分之卅的十奈米以下先進晶片製造，很大程度上可歸功於「晶片法」，反觀中國大陸將僅占百分之二。

報導說，美國二○二二年通過「晶片法」，其中三百九十億美元用於補助在美國的晶片生產建設，以降低集中亞洲的供應鏈依賴。這份報告指出，上述資金將於未來十年開始獲得回報。

在二○二二年，全球晶片產能中，美國僅占百分之十，其餘大部分位於亞洲，但預計美國晶圓廠產能未來十年將成長百分之二○三。在二○三二年前，美國將占全球晶片產能總量的百分之十四。

根據這份報告，若無「晶片法」，美國在二○三二年前全球晶片產能占額將進一步減少至百分之八。此外，「晶片法」也將幫助美國在製造最先進晶片方面打敗大陸。

不過，從大陸華為最新高端手機Pura 70 Pro裡的零件及記憶晶片發現，包括新的快閃記憶體儲存晶片，以及改良過的晶片處理器，已由更多家大陸供應商提供，凸顯大陸正朝技術自給自足取得進展。

路透報導，線上技術維修公司iFixit提到，由於去年華為的麒麟九○○○Ｓ的七奈米製程消息一出，引發美方些許驚慌。當時有美國國會議員擔憂，對大陸晶片製造商祭出的制裁措施，可能不會減緩大陸在技術上取得進展。