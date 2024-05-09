中芯國際第1季淨利潤7,180萬美元大減68.9％

大陸晶圓代工龍頭中芯國際9日公布今年第1季財報顯示，營收17.5億美元，年增19.7%，淨利潤7,180萬美元，年減68.9%，低於市場預估的7,680萬美元。

財報資料顯示，中芯國際第1季營收17.5億美元，年增19.7%，市場預估16.9億美元。第1季淨利潤7,180萬美元，年減68.9%，第1季毛利2.39億美元，低於去年同期的3.04億美元。

中芯今年第1季毛利率13.7%，不僅低於2023年第4季的16.4%，並遠低於2023年第1季的20.8%。

展望今年第2季及全年狀況，中芯管理層表示，2024年第1季全球客戶備貨意願有所上升，公司銷售收入17.5億美元，季增4.3%；毛利率13.7%，均好於指引。出貨 179萬片8吋當量晶圓，季增 7%；產能利用率為 80.8%，較上季提升4個百分點。

中芯預估，今年第2季，部分客戶的提前拉貨需求還在持續，公司給出的收入指引是季增5%~7%；伴隨產能規模擴大，折舊逐季上升，毛利率指引是9%到11%之間。

中芯表示，對於今年全年，外部環境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業的平均值。