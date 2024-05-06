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中國五一長假 國內旅遊2.95億人次年增7.6%

中央社／ 台北6日電

中國文化和旅遊部今天發布統計指出，5月1至5日中國「五一」長假期間，全國國內旅遊人口總計為2.95億人次，較去年同期上升7.6%，並較疫情前的2019年同期增加28.2%。

至於上述「五一」長假期間，因國內旅遊產生的消費金額為人民幣1668.9億元（新台幣約7470億元），較去年同期成長12.7%，並較2019年同期成長13.5%。

出境遊方面，中國文旅部統計，「五一」長假期間，新加坡、日本、泰國、美國、韓國、越南、馬來西亞、澳洲、緬甸、印尼依序成為出國旅遊熱門目的地；至於同一期間入境的外國遊客中，人數最多者依序來自韓國、日本、英國、美國、澳洲、緬甸、泰國、馬來西亞、俄羅斯、新加坡等國。

央視報導，中國文旅部表示，今年「五一」長假期間，

縣域旅遊市場釋放文旅消費新動能，越來越多下沉型的旅遊目的地受到歡迎，像是廣西柳州、山東淄博、甘肅天水等城市受到遊客關注，貴州西江千戶苗寨、山西平遙古城、安徽宏村、江西婺源等鄉村古鎮也受到青睞。

中國文旅部指出，同一期間遠程旅遊市場增幅也明顯，部分遊客以「用年假拚長假」等方式，直接帶動國內跨省、出國出境等遠程旅遊市場；而文化和旅遊也呈現深度融合，像北京故宮、四川成都三星堆博物館、河南安陽殷墟博物館等熱門博物館客流持續保持高檔；至於沉浸式夜遊、體驗露營、智慧旅遊也成為民眾喜歡的旅遊方式。

中國文旅部指出，已納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，「五一」長假期間夜間客流量為7257.58萬人次，按可比口徑較去年同期成長6.9%。

出國旅遊 博物館 馬來西亞

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