大陸五一假期 人潮、貨物奔流

大陸「五一」假期，在山東新開通鐵路線路、高速服務區、上合示範區多式聯運中心以及港口碼頭等地，在人流、貨物等要素「奔流」中，感受假期經濟運行的勃勃生機。

新華社報導，出行人潮湧動，文旅經濟孕育澎湃活力。車廂內，濟南的李清照詩詞標語、曲阜的開筆禮表演、泰安茶藝等文化特色展示讓人目不暇接；泰山煎餅、平陰玫瑰等特產售賣區也被詢價旅客圍得水泄不通。在前不久開通的K8281次列車上，文化消費隨著文旅的脈絡延伸到了這裡。

「這條剛開通運營的特色專線列車經濟南、泰安、濟寧、棗莊等文化旅遊名城，串起天下第一泉風景區、泰山風景名勝區、曲阜三孔、台兒莊古城等眾多國家5A級旅遊景區，從五一期間已售車票訊息看，這條線路備受年輕人群喜愛。」山東中鐵文旅集團負責人介紹。

5月1日，在聊城莘縣服務區可見，各個餐飲檔口叫賣聲不絕於耳，特色商品區內人頭攢動，熱水供應區裡排起長龍。「頭一次見這麼大的陣仗，接熱水的機器都忙得快供不上熱水了。」從河北邯鄲正前往泰安旅遊的申女士說。

根據山東高速集團消息，5月1日零時至5月3日晚上8時，山東高速集團所轄省內收費站出入口總車流量為1816.10萬輛。「預計今年五一假期日均車流量為425萬車次，相比2023年同期增長11.2%。」山東高速集團智慧管理中心運營保障部副部長王雅寧說。

5月2日，隨著一聲汽笛響徹雲霄，一列滿載機械設備、炭黑、橡膠等貨物的山東中歐班列從上合示範區多式聯運中心發出。這趟班列運輸的貨物中，大部分是來自玲瓏輪胎塞爾維亞工廠所需的模具及原材料。

山東玲瓏輪胎股份有限公司副總裁孫松濤說：「塞爾維亞生產基地是玲瓏輪胎實施全球戰略布局的第二個海外項目，也是中國輪胎首個歐洲項目。列車上的部分貨物將在18天後通過鐵路分撥，最終抵達塞爾維亞首都貝爾格勒。」

5月1日，在山東港口青島港前灣集裝箱碼頭公司，80餘艘大船齊聚，汽笛聲、對講聲、設備聲此起彼伏，5大港區各大碼頭泊位爆滿，多項數據也在當天悄然刷新：「地中海法蒂瑪」輪出口新能源汽車箱652TEU（標準箱），創出SANT（中南美）航線單航次新能源車輛作業新紀錄；「愛瑞斯」輪、「希望」輪兩艘大型進口油船舶相繼靠泊董家口港區，油港公司實現晝夜船舶7靠13離，創出2024年以來大型油輪靠泊86分鐘最快紀錄；董家口港區首台卸載量最大的全自動化糧食卸船機正式投產使用，糧食裝卸作業邁入了智能化、自動化的全新階段。

山東港口集團總經理李奉利說：「為增加運力，今年來青島港攜手各大船公司增開美東、歐洲、東南亞等國際集裝箱航線4條，同時協調船公司船型升級、服務升級，上大船增艙容，為客戶提供更便捷出口保障措施，進一步發揮港口支撐地方經濟發展的供應鏈作用。」